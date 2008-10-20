افتتاح فاز اول هاب پستی شرق خاورمیانه در منطقه ویژه پیام

محمد علی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: برای فاز اول هاب پستی یادشده، شش هزار متر مربع فضای عمومی و هزار و 900 متر مربع فضای اداری در نظر گرفته شده که این فضاها به زودی به بهره برداری می رسد و افتتاح کامل فاز اول این هاب در دهه فجر خواهد بود.

وی اظهار داشت: هاب پستی شرق خاورمیانه وظیفه تجزیه و مبادله پست سبک شرق خاورمیانه و نیز پست لجستیک یعنی پست تجاری، سنگین و غیرپاکتی این منطقه را بر عهده دارد.

محبی افزود: فعالیت هاب پستی شرق خاورمیانه به این صورت است که این هاب، بارهای بزرگ و کلان را از ارسال کننده دریافت می کند و به صورت بارهای خرد به مقصدهای مورد نظر می فرستد، همچنین بارهای کوچک و خرد را از ارسال کننده های مختلف دریافت می کند و به صورت یک بار عمده و واحد به مقصد مورد نظر ارسال می کند.

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی پیام خاطرنشان کرد: اتحادیه جهانی پست در سال 2005 مجوز راه اندازی هاب پستی شرق خاورمیانه را به ایران داد که به دلیل وجود برخی مشکلات تا سال گذشته نتوانستیم این هاب را برپا کنیم.