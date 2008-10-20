170 هزار تن مواد معدنی در معادن گلستان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، داریوش زیادلو امروز در جمع خبرنگار ان در این زمینه افزود: 23 معدن در استان فعالیت دارد که بیشترینن مواد معدنی از ۱۲معدن ذغال سنگ استان استخراج شده است.
وی اظهار داشت: در سال جاری حدود 70 نفر در بخش معادن استان مشغول فعالیت شدند و با این حساب بیش از یک هزارو 800 نفر در این بخش مشغول فعالیت هستنند.
وی خاطرنشان کرد: ادامه آسفالت جاده معادن صدف کوهی گنبدکاووس، پیشنهاد دو پروژه برق رسانی و سه پروژه زیرسازی و آسفالت راه دسترسی معادن از جمله طرحهای اجرا شده در این حوزه است.
به گفته زیادلو، سال گذشته ۳۱۰هزار و ۹۳۰تن ذغال سنگ از معادن استان برداشت شد که بیش از ۱۲درصد از میزان استحصال ذغال سنگ کشور را شامل می شود.
حدود 800 واحد تولیدی صنعتی و معدنی در استان گلستان فعالیت دارد.
نظر شما