170 هزار تن مواد معدنی در معادن گلستان تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، داریوش زیادلو امروز در جمع خبرنگار ان در این زمینه افزود: 23 معدن در استان فعالیت دارد که بیشترینن مواد معدنی از ‪ ۱۲‬معدن ذغال سنگ استان استخراج شده است.

وی اظهار داشت: در سال جاری حدود 70 نفر در بخش معادن استان مشغول فعالیت شدند و با این حساب بیش از یک هزارو 800 نفر در این بخش مشغول فعالیت هستنند.

وی خاطرنشان کرد: ادامه آسفالت جاده معادن صدف کوهی گنبدکاووس، پیشنهاد دو پروژه برق رسانی و سه پروژه زیرسازی و آسفالت راه دسترسی معادن از جمله طرحهای اجرا شده در این حوزه است.

به گفته زیادلو، سال گذشته ‪ ۳۱۰‬هزار و ‪ ۹۳۰‬تن ذغال سنگ از معادن استان برداشت شد که بیش از ‪ ۱۲‬درصد از میزان استحصال ذغال سنگ کشور را شامل می شود.

حدود 800 واحد تولیدی صنعتی و معدنی در استان گلستان فعالیت دارد.