حفاری در ماه ؛ تلاش برای استقرار دائم در قمر طبیعی زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، طرحهای دانشمندان برای بازگشت به ماه در دست بررسی دقیق است اما با توجه به رویکرد اصلی بشر در این خصوص یعنی فراهم آوردن شرایطی مساعد برای استقرار دائمی در این جرم آسمانی به نظر می آید که باید نگاه عمیقتری به ویژگیهای مختلف این قمر و ساختار تقریبا ناشناخته آن داشت.

چندین دهه است که دانشمندان در قالب تلاشی جاه طلبانه به دنبال ایجاد کلنیهای انسانی بر روی ماه هستند اما تحقق این رؤیای بزرگ در نخستین مرحله به شناسایی دقیق منابع طبیعی این قمر و انجام اکتشافات گسترده در این باره بستگی دارد.

شاید از این روست که ناسا طی ماههای اخیر مسابقه جالب توجهی درخصوص طراحی و ساخت سیستمهای روباتیک ویژه حفاری بر روی ماه راه اندازی کرده و گروههای مختلف تحقیقاتی از سراسر جهان را برای ارائه طرحهای نوین و بعضا کاربردی خود به رقابت فراخوانده است.

هدف نهایی که در ماورای رقابتهایی از این دست نهفته است راه اندازی تأسیساتی برای حضور دائمی بر روی ماه عنوان شده است و از این رو طراحی و ساخت سیستمهای روباتیکی نظیر Scarab می تواند زمینه ساز تحقق این هدف باشد.

به گزارش مهر، این سیستم حفار روباتیکی حدود 430 کیلوگرم وزن داشته و محصول ایده های خلاقانه محققان و طراحان انستیتو روباتیک دانشگاه کارنگی ملون آمریکا به حساب می آید و قرار است که به زودی از سوی محققان ناسا در نواحی آتشفشانی هاوایی مورد آزمایش و بررسی دقیق قرار گیرد.

این سیستم روباتیکی به مته حفاری ویژه ای مجهز است که با استفاده از آن دستیابی به نمونه های مختلفی از خاک و صخره از خشنترین محیطهای طبیعی ماه یعنی قطب جنوب این قمر دور از دسترس نخواهد بود.

سیستم حفاری روباتیکی همپای انسان در سال 2020 به ماه نوردی خواهد پرداخت

این ماه گرد در حین انجام مأموریت خود به عنوان آزمایشگاه فوق مدرنی عمل می کند که در آن از طیف وسیعی از فناوری های نوین استفاده شده است. دانشمندان این پروژه امیدوارند با استفاده از آن آثاری از هیدروژن، اکسیژن و احتمالا آب در سطوح مختلفی از ماه پیدا کنند.

این ماه گرد 5/1 متر در 90 سانتیمتر ابعاد داشته و به جهت برخورداری از ساختاری خاص می تواند در سطوح مختلف صخره ای و حفره ای ماه به مسیر خود ادامه دهد. این سیستم روباتیک همچنین می تواند چرخهای خود را از هم باز کرده و در عین حال حداکثر نیرو را بر مته ویژه خود وارد کرده تا حفاری در لایه های زیرین ماه با بالاترین دقت ممکن صورت گیرد.

به گزارش مهر، این مته ویژه در مرکز شمالی شرکت فناوری پیشرفته در انتاریو کانادا طراحی و ساخته شده است که در تلفیق با سیستم ویژه دیگری که به خرد شدن سنگها و صخره های کمک می کند به نمونه برداری از سطوح مختلف ماه خواهد پرداخت.

نمونه های به دست آمده در ادامه تا 900 درجه سلسیوس حرارت داده می شود. در این درجه دانشمندان می توانند گازهای مختف به دست آمده از این نمونه ها را مورد بررسی دقیق قرار داده و درک خود از ساختار پیچیده ماه را افزایش دهند.

ناسا و سایر مراکز و سازمانهای تحقیقاتی آمریکا و اروپا از هم اکنون تلاش خود را برای طراحی و ساخت نمونه های دیگری از این سیستمهای روباتیکی آغاز کرده و به نظر می رسد رقابت داغی برای انتخاب طرح برگزیده در راه باشد.