سه میلیارد ریال برای سد مخزنی شاهکوه گلستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، نادعلی حاجیلری امرو در جریان بازدید از این طرح افزود: عملیات اجرایی سد کوچک مخزنی آب بندان روستای شاهکوه گرگان 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح حدود پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی تامین شده است و این طرح تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.
به گفته حاجیلری با اجرای این طرح آب مورد نیاز 110 هکتار از اراضی مزروعی منطقه شاهکوه تامین می شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان بیان داشت: بر اساس برنامه پیش بینی شده، با اتمام مراحل اجرایی سد کوچک مخزنی شاهکوه ظرفیت تنظیم 400 هزار متر مکعب آب را دارد.
وی یادآور شد: طرحهای کوچک تامین آب در استان در راستای اجرای طرح های زودبازده دولت اجرا می شود که تاکنون اکثر این طرحها به مرحله بهره بردای رسیده و درصد پیشرفت فیزیکی طرح ها در دست اجرا نیز بالای 50 درصد است.
عملیات اجرایی ساخت سد مخزنی شاهکوه در سال 85 آغاز شده است.
استان گلستان پنج سد بزرگ دارد.
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