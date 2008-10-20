نقش روستاها در استقلال نباید نادیده گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ‌ابوطالب شفقت در گردهمایی مشترک دهیاران استان بوشهر در روستای چهار روستایی شهرستان گناوه افزود: اولین ثمره اجتماعی زندگی در روستاها عزت نفس و صلابت اسلامی است که افتخاری برای روستائیان محسوب می شود.

وی با تاکید بر حضور مستمر بخشداران در روستاها برای رسیدگی و رفع مشکلات روستاییان اظهار داشت: تامین مایحتاج زندگی در روستاها باعث شده که رو.ستاها به عنوان یک پایگاه بزرگ اقتصادی سهم عمده ای در استقلال ملی کشور داشته باشند.

شفقت با اشاره به اینکه روستاها از نظر سیاسی و اجتماعی نیز قابلت های فراوانی دارند، ادامه داد: از آنجا که روستاها قابلیت فراوانی برای توسعه دارند، دهیاران باید ضمن آشنایی با علم روز، برای توسعه روستاها تحقیقات علمی را در دستور کار خود قرار دهند.

استاندار بوشهر با تاکید بر تلاش برای افزایش درآمدهای کشاورزان در روستاها خاطر نشان کرد: برای این منظور فرایند تولید تا فروش محصولات کشاورزی در روستاها را باید مدیریت کرد .

وی صنایع دستی را از دیگر قابلیتهای توسعه ای در رو.ستاها عنوان کرد و گفت: مسئولان باید ساز و کاری را فراهم کنند تا تولیدات کشاورزی و صنایع دستی در روستاها به نحو مطلوبی در بازار به فروش برسد.

شفقت ارتقا سطح علمی دهیاران را ضروری خواند و افزود: این اقدام موجبات عمران و آبادی، توسعه، تامین زیرساختها در روستاها، بهداشت، آب و ... را فراهم می کند.

فرماندار شهرستان گناوه نیز در این گردهمایی با اشاره به اینکه توسعه در روستاها شتاب مضاعفی گرفته خواستار توجه بیشتر مسئولان به روستاها شد.

تیمور یزدانشناس گفت: در دولت نهم خدمات ارزنده ای برای توسعه روستاها در بخش آب و برق و بهداشت صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه تاسیس دهیاریها از اقدامات موثر دولت نهم بوده است، ادامه داد : باید سازو کاری فراهم شود تا روستاییان نیز از تسهیلات بنگاه های زود بازده استفاده کنند.

یزدانشناس از دهیاران خواست طرحهای کارشناسی شده برای توسعه روستاها در سند چشم انداز کشور تدوین کنند.

مدیر کل امور روستایی استانداری بوشهر نیز در این گردهمایی، استفاده از نظرات و پیشنهادات جدید دهیاران برای توسعه آتی روستاها را از اهداف برگزاری این گردهمایی عنوان کرد و گفت: یکی از اقدامات دفتر امور روستایی ارتباط مستمر با دستگاه های اجرایی برای رسیدگی به مشکلات روستاها بوده است .

حسین حیدری با بیان اینکه امسال 600 میلیون تومان اعتبار بین دهیاری های استان توزیع شده است، اظهار داشت: طراحی و تدوین بوستانهای روستایی یکی از برنامه های ماست که به مناسبت سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی در دهه فجر آغاز می شود.

وی تصریح کرد: احداث خانه های عالم در روستاها، ساماندهی گلزار شهدا، راه اندازی سایت دفتر امور روستایی و تهیه سند توسعه روستایی از مهم ترین اقدامات انجام شده و در دست انجام برای توسعه روستاهاست.

حیدری تدوین شناسنامه برای همه روستاها را از دیگر اقدامات انجام شده برای روستاهاست عنوان کرد و گفت: همه مصوبات سفر دوم دولت به استان با تلاش دهیاران و همکاری مدیران دستگاه های اجرایی در روستاها اجرایی شده است.

مدیر کل دفتر روستایی استانداری بوشهربا اشاره به اینکه امسال 30 دهیاری در استان تاسیس شده افزود: در حال حاضر 215 دهیاری در استان وجود دارد و برای روستاهای بالای 80 خانوار در صورت نیاز مجوز دهیاری صادر می شود.