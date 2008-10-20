کارخانه سها کمالشهر دو میلیارد اقلام دارویی تولید می کند

اسماعیل حریریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کارخانه داروسازی سها کمالشهر بزرگترین کارخانه داروسازی کشور و خاورمیانه است و دارای ظرفیت تولید یک میلیارد و 200 میلیون قرص و کپسول، یک میلیارد واحد کپسول ویال آنتی بیوتیک، 350 میلیون عدد کپسول ژلاتینی نرم و 10میلیون انواع بطری شربت و سوسپانسیون است.

وی افزود: تولیدات قطره چشمی، انواع کرم و پماد، شربت و سوسپانسیون، انواع ویتامین D ، A ، E و انواع پلیت های دارویی از دیگر ظرفیت های تولیدی این کارخانه بزرگ داروسازی است.

این مسئول هدف از احداث مجموعه عظیم کارخانه داروسازی سها 2 را ایجاد پیشرفته ترین کارخانه داروسازی کشور با بهره گیری از مدرنترین تجهیزات داروسازی دنیا برشمرد و خاطرنشان کرد: این کارخانه بر اساس سه بخش جامدات، مایعات و آنتی بیوتیکها طراحی شده است که در حال حاضر نیز مراحل نصب ماشین آلات بخش جامدات آن پایان پذیرفته است و برخی از ماشین آلات نصب شده در این مجموعه در دنیا کم نظیر بوده و در پیشرفته ترین کارخانجات داروسازی دنیا به کار گرفته شده اند.

حریریان یادآور شد: بخش های تولید مایعات و سوله وسیع آنتی بیوتیک نیز از نظر سازه تکمیل شده است.

مدیرعامل کارخانه داروسازی سها عنوان کرد: در نظر است این کارخانه که در زمره کارخانجات داروسازی ساخته شده در قالب طبقات است، تولید و عرضه داروهای خاص، محصولات بیوتکنولوژیک و داروهای برند ژنریک بررسی و به اجرا گذاشت شود.