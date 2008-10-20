برق بازی سختی را برابر پیروزی دارد

عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز، افزود: شیر همیشه شیر است فرقی نمی کند که در چه شرایطی باشد در مورد تیم پیروزی نیز باید گفت درست است که نتایح مطلوبی را طی این مدت کسب نکرده اما به هر حال تیم بزرگ و پرقدرتی محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه برق برای این دیدار سه بازیکن خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت، تصریح کرد:تیم پیروزی قرار است طی این چند روز جلساتی را برای بررسی مشکلات و مسائل خود برگزار کنند که در پی آن به طور حتم این تیم ضعفهای خود را نیز ترمیم خواهد کرد و با آمادگی خوبی مقابل برق ظاهر می شوند.

سرمربی تیم برق شیراز در پاسخ به این سئوال که "وضعیت تیم برق را در لیگ امسال چگونه پیش بینی می کنید"،افزود: اینگونه مسائل را نمی توان پیش بینی کرد همان طور که افشین قطبی پیش بینی قهرمانی پیروزی را با کسب 70 امتیاز کرده بود اما در بازی بعدی، پیروزی شکست خورد امما در عین حال تمام سعی خود را می کنیم تا نتایج کسب شده را حفظ کرده و شرایط خود را در لیگ همچنان بهبود ببخشیم.

وی با بیان اینکه برق در حال حاضر تیم بدون باخت لیگ برتر است، افزود: من به مدیریت، بازیکنان و کادر فنی برق اعتماد دارم و سعی می کنیم که شرایط خوب تیم را همچنان حفظ کنیم.

تیم برق شیراز مقارن یکم آبان ماه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف پیروزی خواهد رفت.