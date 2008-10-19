به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشه های پیش یابی نشان می دهد یک سامانه بارش زا از روز سه شنبه از نوار غربی وارد کشور می شود و تا پایان هفته جاری به تناوب در نیمه شمالی کشور فعال خواهد بود.

از اواخر سه شنبه تا پنج شنبه در استانهای واقع در شمال غرب، غرب و سواحل دریای خزر بارش باران، وزش باد و کاهش دما رخ می دهد.

در روز چهارشنبه به تدریج بارش در سواحل دریای خزر تشدید می گردد و دریا نیز به سبب وزش باد شدید، مواج پیش بینی می شود.

شاسیان ذکر است: در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه در برخی نقاط استانهای واقع در جنوب البرز نیز بارندگی با شدت کمتر رخ می دهد.