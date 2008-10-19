فقط خط دفاعی پرسپولیس مقصر نیست/ بازیکن جدید نمی خواهیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نیکبخت واحدی که در حاشیه تمرین امروز پرسپولیس با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب ، اخبار مربوط به مصدوم نبودنش را رد کرد و گفت: من مصدوم بودم و به همین خاطر نتوانستم پرسپولیس را در دیدار برابر فولاد همراهی کنم. اخباری که در این مورد منتشر می شد درست نیست و پزشک تیم می تواند گفته های من را تایید کند.

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه نمی خواهد در مورد دیدار برابر فولاد و دلایل شکست سرخپوشان اظهار نظر کند خاطر نشان ساخت: در مورد بازی اظهار نظر نمی کنم چرا که مربی نیستم. با این حال معتقدم بدشانس بودیم که نتوانستم از موقعیت هایمان به درستی استفاده کنیم. ضمن اینکه در این بازی هم یک پنالتی ما گرفته نشد. به نظر من در فوتبال همین شانس هاست که باعث می شود یک تیم برنده یا بازنده شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در شکست های اخیر مدافعان پرسپولیس مقصر هستند گفت: به نظر من فقط خط دفاعی مقصر نیست و همه بازیکنان باید در کارهای دفاعی شرکت کنند. به هر حال ما در این بازیها گلهای زیادی خورده ایم که باید این نقیصه را هم از تیم دور کنیم.

نیکبخت واحدی در مورد نیاز پرسپولیس به بازیکنان جدید گفت: ما بازیکنان بزرگی در اختیار داریم که می توانند مشکلات تیم را برطرف کنند و نیازی به بازیکن جدید هم نداریم.

نیکبخت از حضورش در دیدار برابر برق شیراز خبر داد و گفت: به دیدار برابر برق شیراز خواهم رسید. ما بازی سختی برابراین تیم خوب که از صدرنشیانان لیگ است خواهیم داشت و امیدوارم بتوانیم با شکست این تیم به ناکامی ها پایان دهیم.