به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدی مقدم صبح امروز در این دیدار با ارائه گزارشی از فعالیتهای ناجا گفت: اجرای دوره‌های آموزش طرح بصیرت برای نیروها بسیار مفید بوده که روحیه آنها در این دوره‌ها متحول شده است. در صدد هستیم آموزش این دوره‌ها در مکانی خاص متمرکز شود تا با برنامه‌های بهتری اجرا شود.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: مردم از اجرای طرح امنیت اجتماعی راضی و از آن حمایت می‌کنند و ما نیز با تمام قدرت علی‌رغم کارشکنی‌ها آن را ادامه خواهیم داد. روحانیون، مطالبه کننده و حامی اصلی اجرای این طرح بودند.