ارائه محصولی خلاقانه از دنیای نانو با کاربردهای متنوع

به گزارش خبرگزاری مهر ، درحالی که تک نانولوله های کربنی از کاربردهای گسترده ای در صنعت مدرن صنایع نانو الکترونیک جهان برخوردار است و می توان از آن برای اکتشافاتی نوین در ریز و عظیم مقیاسها همچون زیر فیلمها و غشاهای مختلف استفاده کرد اما تریلیونها عدد از این نانولوله ها را نیز می توان با هدفی منحصربفرد در کنار یکدیگر سر هم کرده و ریز صفحاتی مملو از نانولوله های درهم تنیده موسوم به Buckypapers تولید کرد.

ساختار Buckypapers و استفاده از آن در تصفیه سازی آب

برای Buckypapers طیف گسترده و متنوعی از کاربردها را می توان متصور شد. به عنوان یکی از شناخته شده ترین مواد هادی حرارتی، استفاده از Buckypapers می تواند به توسعه طراحی و تولید حفره های گرمایی با راندمان بالا برای تراشه ها منتهی شود.

نتیجه پردازش و استفاده از این مواد، تولید نمایشگرهایی با وزن و مصرف انرژی بسیار کمتر خواهد بود.

به عقیده دانشمندان از این ماده می توان به عنوان سپر حمایتی مؤثری برای مدارهای الکترونیکی نیز استفاده کرد.