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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۹:۲۸

تازه های نانو /

ارائه محصولی خلاقانه از دنیای نانو با کاربردهای متنوع

ارائه محصولی خلاقانه از دنیای نانو با کاربردهای متنوع

دانشمندان بر این باورند که با ترکیب فناوری نانو و صنعت نساجی می توان ابرکاغذهایی تولید کرد که طیف گسترده ای از کاربردها در صنایع مختلف خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، درحالی که تک نانولوله های کربنی از کاربردهای گسترده ای در صنعت مدرن صنایع نانو الکترونیک جهان برخوردار است و می توان از آن برای اکتشافاتی نوین در ریز و عظیم مقیاسها همچون زیر فیلمها و غشاهای مختلف استفاده کرد اما تریلیونها عدد از این نانولوله ها را نیز می توان با هدفی منحصربفرد در کنار یکدیگر سر هم کرده و ریز صفحاتی مملو از نانولوله های درهم تنیده موسوم به Buckypapers تولید کرد.

ساختار Buckypapers و استفاده از آن در تصفیه سازی آب

برای Buckypapers طیف گسترده و متنوعی از کاربردها را می توان متصور شد. به عنوان یکی از شناخته شده ترین مواد هادی حرارتی، استفاده از Buckypapers می تواند به توسعه طراحی و تولید حفره های گرمایی با راندمان بالا برای تراشه ها منتهی شود.

نتیجه پردازش و استفاده از این مواد، تولید نمایشگرهایی با وزن و مصرف انرژی بسیار کمتر خواهد بود.

به عقیده دانشمندان از این ماده می توان به عنوان سپر حمایتی مؤثری برای مدارهای الکترونیکی نیز استفاده کرد.

کد مطلب 768199

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