افتتاح بزرگترین مسجد اروپا، پاسخی به نیاز درحال رشد مسلمانان؛ اخبار اقلیت مسلمان جهان

بزرگترین مسجد اروپا افتتاح شد

بزرگترین مسجد اروپا روز 26 مهر ماه در نخستین روز از همایش بین‌المللی "اسلام، دین صلح و سازندگی" در شهر گروزنی، چچن توسط رئیس جمهوری این کشور افتتاح شد.

بیش از 10 هزار نمازگزار می‌توانند در محوطه داخلی این مسجد که "احمد قادرف" نامگذاری شده نماز بخوانند. ساخت این مسجد سه سال قبل آغاز شد. اطراف این مسجد اداره اسلامی، مدرسه اسلامی، دانشگاه اسلامی، یک هتل و یک کتابخانه دینی ساخته خواهد شد.

شرکت‌کنندگان 50 کشور جهان در همایش سه روزه " اسلام دین صلح و سازندگی" حضور داشتند.

این همایش با هدف فعال‌سازی عملکرد جامعه مسلمان روسیه و دیگر کشورها در مقابله با افراط‌گرایی مذهبی-سیاسی و تروریسم، نژادپرستی و انزجار دینی و همچنین حمایت از تلاشهای سازمانهای دولتی و اجتماعی در اجرای سیاست احترام به عقاید دیگران برگزار شد و در کنار آن گفتگوی بین دینی، بین اقوام و همچنین تشکیل روابط اجتماعی با تیکه بر اصل تحمل عقاید دیگران در این همایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



نخستین مسجد در برلین شرقی افتتاح شد

نخستین مسجد در منطقه پانکوی برلین آلمان با ساختمانی سفید رنگ دوطبقه، یک مناره و گنبد نقره‌ای رنگ خود روز پنجشنبه 25 مهر ماه افتتاح شد.

این مسجد که "خدیجه" نام گرفته می‌تواند پاسخگوی تعداد درحال رشد مسلمانان این منطقه باشد. در آلمان حدود 3 میلیون مسلمان زندگی می‌کنند که اکثر آنها ترک‌تبار هستند و در غرب این کشور زندگی می‌کنند. برلین دارای 70 مسجد است که اکثر آنها در انباریها یا ساختمانهای نامناسب در بخشهای غربی این شهر قرار دارند.

این مسجد از آنجا که نخستین مسجد در آلمان شرقی سابق محسوب می‌شود و در پایتخت آلمان قرار گرفته برای مسلمانان از اهمیت خاصی برخوردار است. مقامات ارشد امنیت شهر از نیایشگاه جدید مسلمانان استقبال و ابراز امیدواری کردند که این مسجحد بتواند به مسئله ادغام 220 هزار مسلمان شهر کمک کند.

این درحالی است که تعدادی از ساکنان و افراد حزب دمکراتیک ملی به عنوان یک حزب جناح راستی از زمان طرح ساخت این مسجد در سال 2006 اعتراض داشته و روز گذشته نیز تظاهراتی را در چند خیابان فاصله با محل مسجد برگزار کردند.

صندوق اسلامی مبارزه با ایدز تأسیس شد

14 سازمان اسلامی صندوقی را برای پیشگیری و مبارزه با ویروس اچ آی وی به عنوان مهلک‌ترین بیماری همه‌گیر جهان راه‌اندازی کردند.

عبدالحسین الناما، مدیر اجرایی بنیاد خیریه قطر به عنوان یکی از پایه گذاران این صندوق اسلامی گفت: افتتاح این صندوق اسلامی راه درستی برای نجات بشریت از این بیماری مهلک است.

این صندوق روز پنجشنبه 18 مهر ماه در قطر راه اندازی شد و تلاش می کند درباره خطرات این بیماری مهلک و اعمالی که به ابتلای آن منتهی می شود آگاه سازی کند.

این صندوق که دارایی آن 430 هزار دلار است ارائه کننده درمان پزشکی برای افراد بیمار نخواهد بود ، بلکه تلاش می کند سطح آگاهی عمومی را نسبت به ارتباطهای خارج از حیطه ازدواج ارتقا دهد.

دفتر مرکزی این صندوق در لندن خواهد بود و دفاتری را در سازمانهای تشکیل دهنده خود تأسیس خواهد کرد.

هلال احمر قطر، سازمان امداد اسلامی بریتانیا، مجمع بین المللی جوانان مسلمان عربستان، اتحادیه پزشکان قاهره از جمله بنیانگذاران اصلی این صندوق هستند.

براساس آمار سازمان ملل متحد، بیش از 33 میلیون نفر که 90 درصد آنها افراد فقیر کشورها هستند از این بیماری رنج می برند . دست کم از زمان ظهور این بیماری در سال 1981، تاکنون 25 میلیون نفر به دنبال ابتلا به ایدز جان خود را از دست داده اند.

بانیان این صندوق اظهار می دارند که این صندوق با ریشه های این بیماری مبارزه خواهد کرد.

ابراهیم حسب الله نماینده سازمان بین المللی اسلامی خیریه گفت: رویکرد اسلامی بر ممنوعیت اعمالی تمرکز کرده که به این بیماری منتهی می شود به طوری که همجنسگرایی و اعتیاد به مواد مخدر در اسلام ممنوع شده است. این رویکرد با رویکرد غربی متفاوت است که علل بیماری را نادیده گرفته و تنها بر درمان افراد مبتلا به ایدز تمرکز کرده است.

برخی از کارشناسان اسلامی اعتقاد دارند آنچه که غرب از آن با عنوان آزادی شخصی و عدم مخالفت با روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی یاد می کند مهمترین عامل گسترش ایدز است.

این صندوق برای مبارزه با ایدز از کمک رهبران دینی نیز استفاده خواهد کرد. وفا صدیق از سازمان امداد اسلامی گفت: این صندوق برنامه های آموزشی برای ائمه جمعه سراسر جهان اسلام تشکیل داده و از آنها در ارتقای آگاهی عمومی درباره ویروس مهلک ایدز و ابزار حمایت دربرابر آن استفاده خواهد کرد.



مسلمانان اردنی علیه واردات میوه صهیونیستها تحصن کردند

صدها نفر از مسلمانان و فعالان اردن روز شنبه 20 مهر ماه در اعتراض به واردات میوه و سبزیجات صهیونیستها تحصن کردند، تا با خرید این محصولات کشاورزان صهیونیست را برای پرداخت مالیات به دولت اشغالگر و در نهایت کشتار مردم مظلوم فلسطین مورد حمایت قرار ندهند.

شرکت کنندگان در تظاهرات که پرچمهای ضد صهیونیستی در دست داشتند از تاجران خواستند از واردات چنین میوه هایی خودداری کنند.

برگزار کننده این تظاهرات انجمن پروفشنال بود که از 170 هزار دکتر، مهندس و پرستار تشکیل شده و از مدتها پیش با سیاستهای غربی پادشاه اردن مخالف بوده اند.

آنها این تظاهرات مردمی را در مقابل عادی شدن روابط با رژیم اشغالگر اسرائیل صورت دادند.

بدی الرفیع رئیس کمیته ضد عادی شدن روابط با رژیم اشغالگر قدس در اتحادیه انجمنهای پروفشنال اظهار داشت: تظاهرات ما با این هدف صورت گرفته که این میوه ها در زمینهای مسلمانان کاشته شده که از سوی اشغالگران صهیونیست به زور گرفته شده است.

در این تظاهرات پر ازدحام مردمی، اعضای مسلمان پارلمان نیز حضور داشته ، پرچم رژیم صهیونیستی، کارتنهای خالی انبه، آواکادو، هویچ و سایر محصولات را آتش زدند.

عبدالله یوسف یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات گفت: خرید محصولات اشغالگران نشان دهنده حمایت از کشاورزان صهیونیست است که برای سرکوب کردن و درهم کوبیدن فلسطین به دولت نظامی مالیات می دهند.