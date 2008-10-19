انگلیس هم از پیمان امنیتی بغداد - لندن خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، جان هوتون اعلام کرد: نقش انگلیس در عراق در سال آینده با تغییرات اساسی روبرو خواهد شد.

هوتون که برای دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق به این کشور سفر کرده است همچنین از بهتر شدن اوضاع امنیتی و عمرانی خبر داده و زمان انجام این تغییرات را اوایل سال آینده اعلام کرد.

وی از ارائه یک توافقنامه رسمی به بغداد درباره ادامه حضور نیروهای انگلیس در این کشور در اواخر امسال خبر داد.

هوتون پس از دیدار با مالکی فردا برای دیدار با نظامیان انگلیسی حاضر درعراق به بصره خواهد رفت.

وزیر دفاع انگلیس دو هفته قبل در یک برنامه ترمیم کابینه توسط گوردون براون نخست وزیر انگلیس وزارت دفاع را از دس براون تحویل گرفت.

هم اکنون چهارهزار و صد نظامی انگلیسی در عراق حضور دارند.

لازم به ذکر است که "بیل رامیل" معاون وزیر امور خارجه انگلیس چندی پیش خواستار امضای توافقنامه امنیتی با بغداد شده بود.

این توافقنامه به نیروهای انگلیسی اجازه می دهد که پس از پایان ماموریت این نیروها در عراق در این کشور باقی بمانند.

نوری المالکی نخست وزیر عراق اخیرا در مصاحبه با روزنامه تایمز گفته بود: عراق دیگر برای مدت زیادی به حضور نظامیان بریتانیایی در مناطق جنوبی خود نیاز نخواهد داشت و از همین رو نظامیان انگلیسی باید عراق را ترک کنند.