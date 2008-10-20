کاهش آلودگی هوای پایتخت متولی ندارد

محمدهادی حیدرزاده با اشاره به نامشخص بودن مسئولیت کاهش آلودگی هوای تهران به خبرنگار مهر گفت: آنچه مسلم است اینکه مدیریت شهری از تمام ظرفیت و توان خود برای کاهش آلودگی هوا استفاده می کند.

وی با تاکید بر اینکه 70 تا 75 درصد فعالیتهای شهرداری جنبه زیست محیطی دارد، تصریح کرد: برنامه های شهرداری تهران با هدف تامین سلامت شهروندان اجرا می شود.

مشاور شهردار تهران با عنوان این مطلب که مدیریت شهری در جهت تامین سلامت شهروندان و کاهش آلودگی های زیست محیطی نیازمند همکاری و حمایت دستگاهها مربوطه در این حوزه است، افزود: با اقداماتی که شهرداری صورت داده تمامی پروژه هایی که از امسال به بعد کلید می خورد، توجیه زیست محیطی خواهند داشت.

حیدرزاده از آلودگی هوای تهران به عنوان مهم ترین بحران پایتخت نام برد و گفت: برای کاستن از آلودگی هوا باید هرچه زودتر متولی و مسئولیت کاهش آلودگی هوای تهران مشخص شود.