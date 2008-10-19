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۲۸ مهر ۱۳۸۷، ۱۹:۰۹

وزیر امور خارجه :

تلاش آمریکا برای امضا توافقنامه امنیتی با عراق پایان نافرجامی دارد

تلاش آمریکا برای امضا توافقنامه امنیتی با عراق پایان نافرجامی دارد

متکی تلاش آمریکا برای امضای توافق امنیتی با عراق را بیهوده خواند و تاکید کرد: بی توجهی به نظر مردم عراق در موضوع توافقنامه تلاشی بیهوده و پرده دیگری از سیاست هایی است که فرجام آن شکست می باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در دیدار ابراهیم جعفری نخست وزیر سابق عراق روند روابط دوجانبه را در مسیری رو به رشد خواند و گفت: اراده جدی مقامات دو کشور، منافع تاریخ و فرهنگ مشترک در کنار روابط صمیمی مردم دو کشور پشتوانه قوی و مستحکم این روابط است.

وزیرامورخارجه کشورمان با اشاره به تلاش های منفی و سیاست خارجی شکست خورده آمریکا در منطقه خصوصا درعراق و افغانستان افزود: تغییرات بنیادی در حوزه سیاست خارجی آمریکا به مرحله ای غیر قابل اجتناب رسیده است.

متکی تلاش آمریکا برای امضای توافق امنیتی با عراق را تلاش بیهوده خواند و تاکید کرد: مردم عراق مخالفتشان را با این توافقنامه در تظاهرات های اخیر اعلام کرده اند و بی توجهی به نظر مردم عراق در موضوع توافقنامه تلاشی بیهوده و پرده دیگری از سیاست هایی است که فرجام آن شکست می باشد.

ابراهیم جعفری نیز در این دیدار گفت: جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی جهان بسیار کارآمد و کارساز برآورد می گردد و مناسباتش با عراق هم بر پایه علایق فرهنگی، جغرافیایی، تاریخی و اجتماعی استوار است.

جعفری با تشریح روند مذاکرات عراق و آمریکا در خصوص توافقنامه امنیتی افزود: با توجه به گرفتاری کشورهایی که این گونه توافقات را امضا کردند، ضرورتی ندارد که عراق هم گرفتار چنین توافقی گردد.

کد مطلب 768248

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