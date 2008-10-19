نامزدهای دریافت توپ طلا معرفی شدند/ خبری از رونالدینیو و آنری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدینیو مهاجم تیم فوتبال میلان و تیه ری آنری مهاجم بارسلونا در فهرست ارائه شده مجله "فرانس فوتبال" جایی ندارند. این دو بازیکن فصل ناموفقی را در باشگاه های خود و تیم ملی کشورشان پشت سر گذاشته اند.

رونالدینیو در این خصوص به شبکه یک تلویزیون فرانسه گفت: طبیعی است. من فصل گذشته چندان بازی نکردم.

این دو تنها بازمانده فهرست اخیر نیستند بلکه از فابیو کاناوارو و آندری شوچنکو هم نامی به چشم نمی خورد. در عوض بازیکنانی مانند فرناندو تورس و سسک فابرگاس در میان اسامی دیده می شوند. برزیل فقط یک بازیکن به نام کاکا در فهرست امسال دارد.

فهرست بازیکنان به این شرح است:

امانوئل آدبایور (آرسنال ) توگو

سرخیو آگوئرو (آتلتیکو مادرید) آرژانتین

آندری آرشاوین (زنیت سنت پترزبورگ) روسیه

میشاییل بالاک (چلسی) آلمان

کریم بنزما (لیون) فرانسه

جیانلوییجی بوفون (یوونتوس) ایتالیا

ایکر کاسیاس (رئال مادرید) اسپانیا

کریستیانو رونالدو (منچستریونایتد) پرتغال

دیدیه دروگبا (چلسی) ساحل عاج

ساموئل اتوئو (بارسلونا) کامرون

سسک فابرگاس (آرسنال) اسپانیا

فرناندو تورس (لیورپول) اسپانیا

استیون جرارد (لیورپول) انگلستان

زلاتان ابراهیموویچ (اینتر) سوئد

کاکا (میلان) برزیل

فرانک لمپارد (چلسی) انگلستان

لیونل مسی (بارسلونا) آرژانتین

پپه (رئال مادرید) پرتغال

فرانک ریبه ری (بایرن مونیخ ) فرانسه

وین رونی (منچستریونایتد) انگلستان

مارکوس سنا (ویارئال) اسپانیا

سرخیو راموس (رئال مادرید) آرژانتین

لوکا تونی (بایرن مونیخ) ایتالیا

ادوین فن درسار (منچستریونایتد) هلند

رافائل فن در فارت (رئال مادرید) هلند

نمانیا ویدیچ (منچستریونایتد) صربستان

داوید ویا (والنسیا ) اسپانیا

ژاوی (بارسلونا) اسپانیا

یوری ژیرکف (زسکا مسکو) روسیه