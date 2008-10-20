65 طرح ورزشی در گلستان در حال اجراست

قربانعلی پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای اجرای این طرحها در سال جاری 160 میلیارد ریال اعتبارات ملی و 67 میلیارد ریال اعتبارات استانی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: از سال 84 تاکنون 42 طرح ورزشی در این استان به بهره برداری رسید که از این مقدار شش طرح فضای سرپوشیده روستایی و 10 طرح شهری بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت، 11 فضای ورزشی روباز شهری و 16 فضای باز روستایی در استان به بهره برداری رسیده است.

به گفته پاشا، در مدت شش ماهه سال جاری پنج طرح ورزشی با اعتبار 19هزار و 264 میلیون ریال افتتاح شده است.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان بیان داشت: در سال جاری ورزشکاران استان 215 مدال در مسابقات ملی و فراملی کسب کرده اند.

استان گلستان 10 هزار و 917 ورزشکارسازمان یافته زن و بیش از 34 هزار ورزشکار مرد دارد.



