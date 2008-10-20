توسعه صادرات در گرو شناسایی موانع پیش رو

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهم مهرماه، روز ملی صادرات است و به نظر می رسد تعیین یک روز از روزهای سال به نام توسعه صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان توده مردم و تقدیر از فعالان جبهه اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت تنگناها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به اهداف والای کشور در زمینه جهش صادرات است.

صادرات مهمترین نقش را در توسعه هر کشوری برعهده دارد و صادر کنندگان کشور باید با شناسایی موانع پیش روی صادرات، بیش از گذشته صادرات غیر نفتی را افزایش دهند.

کارشناسان بسیاری معتقدند اگر صادرات تنها به صادرات نفتی محدود شود در زمانی که با رکود قیمت نفت مواجه شویم اقتصاد کشور دچار بحران خواهد شد از این رو باید با توسعه صادرات غیر نفتی اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت نجات دهیم.

همچنین توسعه اقتصادی در شرایط کنونی بدون در نظر گرفتن صادرات غیرممکن دانست و بنگاه های اقتصادی کشور به همان میزان که سهم خود را در بازار ملی افزایش می دهند باید سهم خود را در بازار جهانی نیز افزایش دهند.

بدون کاهش قیمت محصول نمی توان رقابت جدی در بازار ایجاد کرد و افزایش بهره وری، مدیریت علمی در بنگاه های اقتصادی و نوآوری در فعالیت بنگاه ها از مهمترین عوامل کاهش قیمت کالا است.

افزایش دانش فنی و نوآوری در محصول از عوامل بالابردن کیفیت محصول در بازار است.

استاندارد عامل موفقیت در صادرات است

مدیرکل استاندارد گیلان با اعلام اینکه استاندارد، عاملی برای ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌ وری و کاهش قیمت تمام شده کالا است، گفت: چنانچه ‌استانداردهای مورد نظر در امر صادرات و توسعه تجارت خارجی ایران مد نظر قرار گیرد منافع صادرکننده و وارد کننده تامین شده و به بازار هدف دسترسی پیدا می کند.

محمدعلی یوسفی، ماندگاری در بازار کشورهای همسایه و تحقق صادرات کالاهای غیر نفتی را در گرو الزام رعایت استاندارد کالاهای صادراتی و جلوگیری از صدورکالاهای بی کیفیت و فاقد استاندارد دانست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم نیز توسعه صادرات و تجارت را رویکرد دولت دانست ، گفت: بر این اساس بخش خصوصی باید توانمندی خود را در زمینه ‌های مختلف به خصوص صادرات نشان دهد.

سید کاظم دلخوش همچنین بر استفاده تمامی امکانات و ظرفیتهای کشور برای توسعه صادرات در کشور تاکید کرد.

ارزش افزوده صادرات بابت بسته بندی به جیب خارجیها می رود

یک استاد دانشگاه نیز با اعلام اینکه در بحث صادرات ، توسعه صنایع بسته بندی بسیار مهم است، گفت: در بسیاری از کشورها، گاهی اوقات با یک بسته بندی زیبا و شکیل، اجناس با ارزش افزوده مناسب صادر و فروخته می شود.

دکتر علی مرادی اظهار داشت: متاسفانه در ایران به بسته بندی محصولات تولیدی به ویژه برای صادرات توجه و دقت نمی شود و بیشترین ارزش افزوده صادرات از بابت بسته بندی به جیب خارجی ها می رود.

این استاد دانشگاه گفت: بر خلاف ضرورت، رقابت داخلی تولید کنندگان برای صادرات هر محصولی باید متولی واحد و ویژه وجود داشته باشد تا رقابت برای صادرات به کاهش قیمت و کیفیت و در نتیجه به ضربه خوردن اعتبار جهانی صادرات کشورمان منتهی نشود.

دکتر مرادی در ادامه بر لزوم نظارت بر صادرات و اعمال سیاست های تشویقی تاکید کرد و افزود: اگر محصول ایرانی در بازارهای بین المللی بدون رعایت استانداردهای لازم عرضه شده و برگشت داده شود، ضربه سنگینی به صادرات وارد می شود.

سیاستهای تشویقی برای صادرکنندگان باعث توسعه آن می شود

وی یادآور شد: سیاستهای تشویقی و اعمال تخفیفهای مالیاتی باید برای صادرات محصولات ایرانی در نظر گرفته شود، زیرا مزایای افزایش انگیزه برای صادرات باعث رونق تولیدات داخلی و کیفی تر شدن آنها می شود که این خود به افزایش اشتغال، درآمد سرانه، رفاه مردم ، کاهش فقر، اعتیاد و جرائم مختلف منتهی خواهد شد.

استاندار گیلان در این ارتباط گفت: در برنامه ‌های توسعه اقتصادی کشور به‌ ویژه در برنامه سوم و چهارم، همواره صادرات غیر نفتی به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده است و توسعه صادرات غیرنفتی بی‌تردید اهمیتی استراتژیک برای اقتصاد استان دارد.

روح‌ الله قهرمانی چابک افزود: برای گسترش صادرات غیرنفتی و حضور جدی در بازارهای جهانی و ماندگاری در آن، نیازمند به ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی است.

وی گفت: افزایش کیفیت محصولات تولیدی کارخانجات و تولیدکنندگان کالاها نیز سهم بسزایی در توسعه صادرات غیرنفتی دارد و در حال حاضر نیز فرهنگ تولید بهترین کالا برای صادرات در حال گسترش است.

استاندار گیلان همچنین با تأکید بر ضرورت رقابت‌ پذیری در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی گفت: به منظور توسعه صادرات غیرنفتی باید گسترش رقابت ‌پذیری محصولات، هدفمند کردن یارانه‌ها و جوایز صادراتی، تقویت و توسعه نظام اطلاع ‌رسانی تجاری، توسعه مشتری ‌مداری و شناخت نیاز بازارهای هدف بیشتر مورد توجه قرارگیرد.

قهرمانی، تهیه و تدوین سند راهبردی تجارت خارجی، حمایت از تشکل‌ های غیردولتی صادراتی، پرداخت جوایز صادراتی را از جمله برنامه ‌های بخش بازرگانی خارجی سال جاری استان عنوان کرد.

وی اظهار داشت: گیلان با بهره ‌مندی از حمایت‌های همه ‌جانبه تمامی مسئولان و برخورداری از ظرفیت‌های تولید کالاهای صادراتی و استفاده از ساختاری قوی، متمرکز و پشتیبان درامر صادرات غیرنفتی با مجموعه‌ ای متنوع از محصولات به ویژه محصولات کشاورزی، شیلاتی و غیره می‌تواند در مجموعه متنوعی از بازارهای جهان، حضوری فعال داشته باشد.

این مقام ارشد اجرایی استان خاطرنشان کرد: موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد استان گیلان به لحاظ داشتن مرز خشکی و آبی با کشورهای آسیای میانه و دارا بودن 450 کیلومتر مرز دریایی یکی از مزیت‌های ارزشمند این استان در بخش بازرگانی داخلی و خارجی به شمار می‌آید.

گیلان می تواند قطب صادرات کشور باشد

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان نیز با مهم برشمردن وجود زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به توسعه پایدار و افزایش سهم صادرات در استان، به مهر گفت: برخورداری از آزاد راه قزوین - رشت، احداث راه‌آهن، وجود منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی و قرارگرفتن در مسیر نوستراک از جمله ظرفیت های توسعه قوی تجارت در استان است.

فرهاد منتصر کوهساری اظهار داشت: همچنین وجود مهمترین بندر شمال کشور با 10 اسکله فعال و ظرفیت تخلیه و بارگیری شش میلیون تن از دیگر ظرفیت‌های قوی توسعه تجارت دراین استان است.

وی، احداث نمایشگاه بین ‌المللی بازرگانی درگیلان را ضروری دانست و افزود: احداث این نمایشگاه می تواند رشد و توسعه استان را سرعت بخشد و علاوه بر این امر موجب معرفی آخرین دستاوردها و تکنولوژی صنایع در راستای اهداف دولت مبنی بر گسترش صادرات غیرنفتی باشد.

کوهساری یادآورشد: با احداث نمایشگاه بین ‌المللی شاهد رشد صادرات و به دنبال آن رشد تولید و اشتغال‌ زایی در استان خواهیم بود .

ناظر گمرکات استان گیلان نیز گفت: گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور مجری سیاستهای بازرگانی خارجی است.

غلامحسین نوحی افزود: گمرک همواره با حمایت از تولید و صنایع داخلی توسط ممانعت از ورود و خروج کالا غیرمجاز با بهره گیری از تجهیزات و تسهیلات نرم افزاری و سخت افزاری، روان سازی مقررات صادرات، توقف کالاهای صادراتی فاقد استاندارد و بی کیفیت با استقرار در مرزها آبی، زمینی و هوایی نقش خود را در زمینه توسعه صادرات ایفا می کند.

وی همچنین با اعلام اینکه گیلان در حال حاضر یک پایانه صادراتی دارد، افزود: این پایانه در سال 81 در آستارا فعال شده است .

نوحی بیان داشت: در سفر اخیر هیئت دولت به گیلان در خصوص تکمیل و توسعه پایانه های صادراتی استان دو مصوبه و برای پایانه صادراتی مختص گل و گیاه و محصولات کشاورزی استان مصوبات خوبی اتخاذ شده است.

این مقام مسئول در گمرکات استان با اشاره به اینکه در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه رشد صادرات غیر نفتی 7/10درصد در نظر گرفته شده است، افزود: خوشبختانه در سال جاری تاکنون 6/20 درصد در کل کشور این بحث تحقق یافته است.

نوحی بیان داشت: در شش ماهه اول سال بالغ بر 250 هزار و 414 تن کالا به ارزش 161میلیون دلار به کشورهای آسیایه میانه، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و ارمنستان، روسیه ، اسپانیا و عراق صادر شده است.

ناظر گمرکات استان ادامه داد: این کالا شامل میوه های تازه ، خشکبار، گل و گیاه، موادغذایی و محصولات صنعتی بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی رشد چشمگیری داشته است.

نوحی همچنین در خصوص پایانه صادراتی محصولات کشاورزی و گل و گیاه گیلان گفت: با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم از جمله تولید محصولات باغی و کشاورزی و گل و گیاه در استان و سایر استان‌های همسایه و برخورداری از بنادر آستارا و انزلی و فرودگاه، حمل و نقل دریایی، ایجاد این پایانه از اقدامات دارای اولویت استان محسوب می‌شود.