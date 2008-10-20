هشتمین چاه نفت میدان آزادگان با موفقیت به تولید رسید

حسن شکرالله زاده با اشاره به آخرین وضعیت تولید از میدان آزادگان گفت: چاه شماره 8 این میدان با تولید روزانه سه هزار بشکه در مدار قرار گرفته و چاه شماره 9 نیز که حفاری آن تکمیل شده پس از ترخیص و جابه جایی دکل و نصب تاسیسات سرچاهی طی چند روز آینده وارد مدار تولید می شود.

شکرالله زاده با بیان اینکه چاه های شماره شماره 8 و 9 آزادگان از مرحله دوم فاز توسعه اولیه میدان آزادگان محسوب می شوند، افزود: حفاری چاه های شماره 11 و 12 نیز در حال انجام است و برنامه ریزی برای حفاری دیگر چاه های این میدان نیز انجام شده است.

وی اظهار داشت: در زمان حاضر میانگین تولید نفت از میدان آزادگان روزانه حدود 17هزار و 500 بشکه است که اجرای برنامه های پیش بینی شده تولید این میدان تا پایان امسال به 50 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.



مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب همچنین گفت: تدوین راهبرد کلان فعالیت های توسعه ای و تولید نفت از میدان آزادگان از سوی مدیران و کارشناسان این شرکت در حال انجام است.

شکرالله زاده افزود: با حفاری چاه های توسعه ای و ترمیم و اخذ و بررسی اطلاعات پیشین از مخازن مختلف میدان آزادگان، روند تدوین یک برنامه کلان برای تولید نفت و توسعه این میدان از سوی مدیران و کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در حال انجام است.

وی با بیان اینکه تدوین این برنامه ضمن انجام فعالیتهای چشمگیر برای افزایش تولید از این میدان انجام می شود، ادامه داد: انجام آزمایشات خواص سیالات در مخزن، آزمایشات شاخص بهره دهی، امکان اندازه گیری جریان سرچاهی و درون چاهی، بررسی امکان تولید از لایه های مختلف و توان سنجی هر لایه و نحوه ارتباط جانبی و عمودی لایه ها با هم از جمله موارد مهمی است که در تدوین برنامه جامع میدان آزادگان در نظر گرفته شده است.

شکرالله زاده تصریح کرد: اطلاعات جدید میدان، اطلاعات اولیه مخزن که بر مبنای برنامه ریزی شرکت ژاپنی بوده را تایید نمی کند از این رو مطالعات جدید برنامه جدید مخزن باید اصلاح شود.

میدان نفتی فوق عظیم آزادگان در 80 کیلومتری غرب اهواز قرار دارد و ذخیره نفتی آن 33 میلیارد بشکه برآورد شده است.

نخستین چاه این میدان در سال 1355 حفر شد، اما این میدان در واقع با حفر دومین چاه در سال 1378 کشف شد.

میدان نفتی آزادگان با مساحت تقریبی 900 کیلومتر مربع و دارای دو بخش شمالی و جنوبی است. سروک، کژدمی، گدوان و فهلیان لایه های تولیدی این مخزن هستند که نفت تولیدی از لایه فهلیان نفت سبک و نفت تولیدی از دیگر لایه ها، نفت سنگین و فوق سنگین است.