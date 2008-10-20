این برنامه با اجرای محمد سلوکی و پخش بخشهایی از مستند "سند یک نامه" به کارگردانی مهدی بمانی به صورت رسمی آغاز شد. این مستند که در بخش 30 سال انقلاب اسلامی جشنواره به نمایش درآمده بود، به شخصیت مومن شاه قناعت میپرداخت که نامه تاریخی امام خمینی (ره) را به گورباچف در سال 1989 ترجمه کرده بود.
مراسم با اهدای لوح تقدیر به کارگردانان برگزیده بخش مستندهای 30 سال انقلاب اسلامی ادامه یافت. عباس امینی سازنده مستند "قصه شب" با اشاره به اینکه فیلمش مربوط به آتشسوزی سینما رکس آبادان است، گفت: نمایش این فیلم در آبادان موجب شد مسئولان شهر طبقه بالای سینما را تبدیل به فرهنگسرا کنند و یکی از خیابانهای شهر رکس نامگذاری شود.
همانطور که پیش از اختتامیه در خبرها آمده بود در این مراسم از ریچارد لیکاک کارگردان و مستندساز آمریکایی تقدیر ویژه شد. لیکاک که با تشویق ایستاده حاضران مواجه شده بود، با صدایی هیجانزده و چشمانی اشکآلود گفت: برای اولین بار به ایران سفر کردهام و به لحظه به لحظه حضور در ایران و این جشنواره افتخار میکنم. ایران و شما را دوست دارم.
سه سکه بهار آزادی هدیه مدیران جشنواره سینما حقیقت به لیکاک بود که سلوکی این هدیه را یادگاری از ایرانیان به این فیلمساز دانست. با پایان تقدیرهای اولیه، جوایز بخش جنبی جشنواره اهدا شد و انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی نخستین گروهی بود که تندیسها و دیپلمهای افتخار را به برگزیدگان اهدا کرد.
محمد شیروانی برای تولید مستند "444 روز" با موضوع ماجرای گروگانگیری جاسوسهای سفارت آمریکا در تهران مورد تقدیر قرار گرفت. جایزه انجمن منتقدان نخستین تندیسی بود که مهدی منیری برای "تینار" در این مراسم دریافت کرد. او پس از کسب این جایزه گفت: به امید روزی که بچههای کار فقط در کتابها باشند.
در بخش صندوق حمایت از مستند نیز علاوه بر سه طرح "وطن دوم" ارسلان امیری، "تپه تا تپه" مهدی گنجی و "ورود ممنوع" احمد میراحسان که مورد حمایت 70 میلیون ریالی قرار گرفتند، به صلاحدید کمیته انتخاب این بخش طرح حسن نقاشی نیز مورد حمایت 30 میلیون ریالی قرار میگیرد.
با حضور هیات داوران بخش مسابقه ملی جوایز این قسمت در 9 بخش اهدا شد. سیدرضا فتاح تهیهکننده مستند "جاذبه" و برنده جایزه بهترین تهیهکننده مستقل گفت: تولید این مستند پنج سال طول کشید و در جریان آن جواد پالیزبانیان قهرمان موتورسواری کشور هنگام فیلمبرداری جان باخت و تعدادی دیگر نیز یا قطع نخاع شدند یا دست و پایشان دچار آسیب شد.
محمدحسن دامنزن برنده تندیس بهترین فیلم نیمهبلند هم گفت: آروز داشتم در 23 سالگی جایزه میگرفتم، اما آن سالها من آواره بودم و از ایران راهی دبی، کویت و آمریکا شدم و در نهایت به ایران بازگشتم و برای شما فیلم ساختم.
ابراهیم سعیدی هم که در غیاب زهاو سنجاوی دیگر کارگردان "همه مادران من" جایزه بهترین کارگردانی مستند بلند را گرفته بود گفت: "همه مادران من" مدتها مورد بیمهری بود تا اینکه در جشنواره سینما حقیقت مورد توجه قرار گرفت.
جایزه بهترین مستند بلند جشنواره به مهدی منیری برای "تینار" اهدا شد و وی پس از حضور روی سن گفت: برایم دعا کنید تا از دخمه پخش شبکه سه خارج و پس از پنج شش جایزه "تینار" بتوانم در همان شبکه به عنوان مستندساز استخدام شوم.
در ادامه هیئت داوران دومین جشنواره سینما حقیقت جایزهای را به عنوان جایزه ویژه دبیر جشنواره به "بانوی گل سرخ" ساخته مجتبی میرتهماسب برای تصویر زندگی تاثیرگذار یک خانواده اهدا کردند.
با اجرای موسیقی میلاد کیایی و داریوش اسحاقی اهدای جوایز بخش ملی پایان یافت و نوبت به جوایز بخش بینالملل رسید. اما به دلیل آنکه سلوکی فراموش کرده بود برگزیده بخش بهترین صدا را بخواند، آفریده روی صحنه رفت تا این جایزه را به اصغر آبگون اهدا کند.
دبیر جشنواره که در تمام مراسم سخن نگفته بود در این زمان گفت: البته این تنها چیزی نبود که آقای سلوکی فراموش کردند. مبالغ جوایز ما عنوان نشده که برترینهای جشنواره در بخشهای مختلف پنج، هفت و 10 میلیون تومان جایزه نقدی دریافت کردهاند.
سینایی عضو هیئت داوران بخش بینالملل فیلمهای بالای 60 دقیقه پیش از اهدای جوایز این بخش گفت: 41 سال است در ایران فیلم میسازم و در این مدت جشنوارههای بسیاری دیدهام. شاید هنوز بالکنها و تعدادی از صندلیها در اختتامیه جشنواره سینما حقیقت خالی است، اما اگر این جشنواره فعالیت خود را در همین سطح ادامه دهد اینها هم پر میشوند.
وی ادامه داد: در این 41 سال جشنواره مستندی مانند جشنواره سینما حقیقت ایران ندیده بودم و الان شاهد برگزاری جشنوارهای هستیم که به واسطه آن بهترین مستندسازان جهان در این سالن جمع شدهاند. برپایی جشنواره محقق نمیشد مگر با همت مدیران و حمایتهای آنان که نباید تشویق کردن آنان را فراموش کنیم.
مراسم با اهدای دو تندیس بهترین فیلم مستند بالای 60 دقیقه در بخش بینالملل در حالی به کار خود پایان داد که حضور نابهنگام مارسین کوژالکا فیلمساز لهستانی پایانی مغشوش برای دومین جشنواره مستند ایران: سینما حقیقت رقم زد.
نظر شما