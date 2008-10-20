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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۹:۲۴

آخرین وضعیت اجرای دستور رئیس جمهور برای بررسی مدارک تحصیلی مدیران

آخرین وضعیت اجرای دستور رئیس جمهور برای بررسی مدارک تحصیلی مدیران

مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تاکنون اطلاعاتی در خصوص اینکه مدرک کدام یک از مدیران باید در وزارت علوم بررسی و ارزشیابی شود به وزارت علوم ارائه نشده است.

هاشم داداشپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارزشیابی مدارک مدیران مستلزم درخواست از تمامی دستگاهها و استانداریها است تا بدین وسیله مجموعه ای از مدارک این افراد، جمع آوری و به وزارت علوم ارسال شود.

مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم افزود: وزارت علوم 2 ماه گذشته نامه ای را به معاونت توسعه منابع انسانی و حقوقی رئیس جمهوری ارسال و درخواست کرده تا کلیه مدارک مدیران کشور برای ارزشیابی مجدد طبق دستور رئیس جمهوری به وزارت علوم ارائه شود.

وی افزود: در حال حاضر برای وزارت علوم مشخص نیست که از مدرک چه تعدادی از مدیران ارزشیابی صورت نگرفته است.

دادشپور به مهر گفت: با توجه به اینکه وزارت علوم مرجع قانونی برای ارزشیابی و رسیدگی به مدارک مدیران است، کلیه دستگاههای اجرایی در کشور باید مدرک ارزشیابی شده وزارت علوم را به عنوان مدرک علمی بپذیرند.

رئیس ‌جمهوری 6 شهریور ماه در نامه ‌ای خطاب به دکتر زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دستور داد درباره چگونگی ادامه تحصیل،‌ اخذ مدرک و استفاده از بورسهای تحصیلی در داخل و خارج بدون رعایت ضوابط آموزشی برخی از مدیران بررسی جامعی انجام شود.

کد مطلب 768322

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