رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی به مهر خبر داد: جزئیات راه اندازی شتابگر ملی/ مشارکت اساتید بزرگ دنیا درساخت شتابگرملی

دکتر جواد لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساخت شتابگر دنباله دانش ذرات شتابگر است، افزود: پس از همکاری با "سرن"، پژوهشگاه دانشهای بنیادی شتابگر خطی را به عنوان نمونه در اصفهان ساخت و هم اکنون دو سال است که طرح تأسیس شتابگر در سطح ملی نیز به پژوهشگاه واگذار شده و وزیر علوم آن را ابلاغ کرده است.

وی اظهار داشت: پژوهشگاه در مراحل بررسیهای اولیه برای پروژه شتابگر ملی است و وزارت علوم و معاونت پژوهشی این وزارتخانه نیز توجه خوبی به این طرح دارند.

رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی با تأکید بر اینکه دولت باید سرمایه گذاری بزرگی بر روی شتابگرها داشته باشد به مهر گفت: شتابگر ملی زمینه ای برای تابش ذرات مختلف و منبع نوری فراهم می کند و بسیار مدرن است.

وی ابراز امیدواری کرد: 7 تا 8 سال آینده 500 تا 600 پژوهشگر با کمک شتابگر مشغول به کار باشند.

لاریجانی افزود: همانطور که پژوهشگاه همزمان با همکاری در سرن، دانشجوی Ph.D تربیت کرد، اولین سری دانشجویان ایرانی ظرف چند ماه آینده در زمینه شتابگر از پژوهشگاه دانشهای بنیادی Ph.D می گیرند و از سوی دیگر پژوهشکده ذرات شتابگر نیز تأسیس شده است.

رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی با بیان اینکه در صدد افزایش پذیرش تعداد دانشجویان در زمینه دانش شتابگر هستیم به مهر گفت: در حال حاضر 6 دانشجو در این زمینه در حال تحصیل هستند. این دانشجویان را در سرن، آلمان و ژاپن نیز تربیت می کنیم تا نسل آینده متخصصین شتابگر را در کشور داشته باشیم.

وی اظهار داشت: همچنین مقدار زیادی از فناوریها مانند ابر رسانه ها و مغناطیسهای سنگین در ضمن تأسیس شتابگر باید توسعه داده شوند.

لاریجانی افزود: اساتید بزرگی در ایران و دنیا ما را کمک می کنند اما این پروژه زمانبر است و ظرف یک سال و نیم تا 2 سال آینده می فهمیم که برای راه اندازی شتابگر ملی به چه عواملی باید دست پیدا کنیم و در کل از آن چه می خواهیم.