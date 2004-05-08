قطع 40 دقيقه اي برق نمايشگاه مطبوعات و كتاب

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" برق سالنهاي مطبوعات ساعت 20/19 دقيقه قطع و ساعت 7/20 دقيقه وصل شد .
در فاصله قطعي برق كه گفته شد سراسري است و سالنهاي نمايش كتاب را نيز شامل مي شود ، از ورود بازديد كنندگان به سالن جلوگيري مي شد .
بسياري از غرفه ها نيز به دليل طولاني شدن زمان ، تعطيل شدند.
پس از وصل برق نيز به دليل نزديك بودن زمان پايان رسمي ديدار از نمايشگاه مطبوعات ، از ورود ديداركنندگان جلوگيري و عملا نمايشگاه نزديك به 2 ساعت قبل از پايان وقت رسمي تعطيل شد .
مسئولان نمايشگاه علت قطع برق را اشكال فني اعلام كردند.
گفتني است كه اوج نارضايتي از قطع ناگهاني برق در سالن كودك و نوجوان مشهود بود ، خانواده هاي بسياري به همراه فرزندان خود براي بازديد و خريد كتاب به نمايشگاه مراجعه كرده بودند كه با درهاي بسته مواجه شدند.
عده اي از اين خانواده ها در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان مي كردند كه وقت و هزينه قابل توجهي صرف آمدن به نمايشگاه كرده اند و اكنون بايد بدون نتيجه و دست خالي به خانه برگردند.
در سومين روز از نمايشگاه مطبوعات و ششمين روز از نمايشگاه كتاب ، ، برق تعدادي از سالنها از جمله سالن مطبوعات و سالن ناشران كودك و نوجوان ، بيش از 40 دقيقه قطع شد .
به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" برق سالنهاي مطبوعات ساعت 20/19 دقيقه قطع و ساعت 7/20 دقيقه وصل شد .
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