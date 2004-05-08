قطع 40 دقيقه اي برق نمايشگاه مطبوعات و كتاب

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" برق سالنهاي مطبوعات ساعت 20/19 دقيقه قطع و ساعت 7/20 دقيقه وصل شد .

در فاصله قطعي برق كه گفته شد سراسري است و سالنهاي نمايش كتاب را نيز شامل مي شود ، از ورود بازديد كنندگان به سالن جلوگيري مي شد .

بسياري از غرفه ها نيز به دليل طولاني شدن زمان ، تعطيل شدند.

پس از وصل برق نيز به دليل نزديك بودن زمان پايان رسمي ديدار از نمايشگاه مطبوعات ، از ورود ديداركنندگان جلوگيري و عملا نمايشگاه نزديك به 2 ساعت قبل از پايان وقت رسمي تعطيل شد .

مسئولان نمايشگاه علت قطع برق را اشكال فني اعلام كردند.

گفتني است كه اوج نارضايتي از قطع ناگهاني برق در سالن كودك و نوجوان مشهود بود ، خانواده هاي بسياري به همراه فرزندان خود براي بازديد و خريد كتاب به نمايشگاه مراجعه كرده بودند كه با درهاي بسته مواجه شدند.

عده اي از اين خانواده ها در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان مي كردند كه وقت و هزينه قابل توجهي صرف آمدن به نمايشگاه كرده اند و اكنون بايد بدون نتيجه و دست خالي به خانه برگردند.

