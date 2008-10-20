اقدام جدید اسرائیل برای ترغیب ابومازن به سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، با توجه به پیشرفت کم مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیها قرار است کنترل امنیتی چند شهر اصلی در کرانه باختری به فلسطینیها واگذار شود.

این اقدام برای پیشرفت مذاکرات صلح و توسط وزارت جنگ رژیم صهیونیستی طراحی شده است.

در همین رابطه قرار است روز چهارشنبه ( 1 آبان ) فرماندهان ارتش به همراه برخی از مقامات صهیونیستی نشستی را با مقامات فلسطینی در این باره برگزار کرده و درباره مفاد آن به نتیجه برسند.

این اقدام در حالی انجام می شود که قرار است در روزهای آینده 700 نیروی فلسطینی در منطقه "هبرون" مستقر شوند.

بر همین اساس پس از استقرار این نیروها در هبرون، رژیم صهیونیستی تلاش برای اجرای طرحی همانند "جنین" را برای نابلس آغاز می کند.

گفته می شود وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تصمیم خود برای انتقال کنترل امنیت برخی شهرها به فلسطینیها را به اطلاع مقامات آمریکایی و همچنین "تونی بلر" نماینده کمیته چهارجانبه در خاورمیانه رسانده است.

این مطلب در حالی اعلام می شود که در روزهای اخیر خبرهایی درباره بررسی طرح صلح اعراب از سوی مقامات صهیونیستی منتشر شده و نشستی نیز در این باره در آکسفورد انگلیس با حضور مقامات عربستانی، صهیونیستی و فلسطینی برگزار شده است.