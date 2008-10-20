30 رشته صنایع دستی در کشور منسوخ شده است

مسعود اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 250 رشته گوناگون صنایع دستی از استانهای مختلف در کشور به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به منسوخ شدن برخی از رشته های صنایع دستی در کشور، عنوان کرد: این رشته ها به علت از دست دادن کاربرد خود رو به فراموشی می روند.

رئیس دفتر توسعه و ترویج معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران با اشاره به برنامه های این معاونت برای احیای رشته های منسوخ شده بیان داشت: در اولین گام باید به آموزش این رشته ها در سطح وسیع به کمک استادکاران ماهر مبادرت کرد و در گام بعدی نیز با تغییر کاربردهای این رشته ها به صورت بومی و به روز کردن موارد استفاده از آنها در تثبیت آموزشهای ارائه شده گام برداشت.

وی با اشاره به دیگر برنامه های معاونت صنایع دستی برای احیای برخی رشته های منسوخ شده، یادآور شد: در ابتدای سال جاری همه استان ها مکلف شدند که دو رشته بومی منسوخ شده خود را احیا کنند.

این مسئول ادامه داد: معاونت های صنایع دستی در استان های مختلف کشور موظف شدند نسبت به شناسایی استادکاران برخی رشته های منسوخ شده که می توانند در زمینه ارائه آموزش های لازم فعالیت کنند، اقدام کرده و در راستای برگزاری دوره های مختلف آموزشی با آنها قرارداد ببندند.

اسکندری با بیان اینکه این آموزش ها در هر استان کشور طی چهار دوره که در هر دوره 10 نفر آموزش خواهند دید برگزار می شود، افزود: در پایان امسال باید هر استان کشور در هر رشته منسوخ شده خود، حداقل 40 نفر آموزش دیده داشته باشد.

لرستان کمترین اعتبارات حوزه صنایع دستی را به خود اختصاص داده است

رئیس دفتر توسعه و ترویج معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران با اشاره به وضعیت اعتبارات اختصاص داده شده در این بخش، یادآور شد: هر استانی در کشور از محل اعتبارات تملک دارایی مبلغی را برای حمایت، آموزش و ترویج صنایع دستی اختصاص داده است.

اسکندری خاطرنشان کرد: بیشترین میزان اعتبارات اختصاص داده شده در این بخش مربوط به استان اردبیل با 10 میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.

وی با بیان اینکه کمترین اعتبار در این بخش مربوط به استان لرستان با تنها 950 میلیون ریال بوده است، یادآور شد: اهتمام در جذب و تخصیص اعتبارات در این بخش در استان لرستان در سالهای گذشته چندان جدی نبوده است.

این مسئول با اشاره به پیشینه تاریخی لرستان در بخش صنایع دستی، تصریح کرد: پیشینه درخشان صنایع دستی لرستان را باید در آثار کشف شده از غار "کلماکره" جستجو کرد.

اسکندری با تاکید بر اینکه پیشینه درخشان و پتانسیل های قوی در بخش صنایع دستی لرستان، انتظارات را از این استان بالا می برد، ابراز امیدواری کرد: میزان بودجه اختصاص داده شده به این استان در این زمینه ترمیم شود.

همه آموزش ها در بخش صنایع دستی خصوصی می شود

رئیس دفتر توسعه و ترویج معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های این دفتر برای توسعه آموزش های صنایع دستی اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مهم ترین برنامه هایی که در دستور کار قرار گرفته است اعطای مجوز آموزش های آزاد صنایع دستی به آموزشگاه ها و بخش خصوصی است.

وی با تاکید بر اینکه همه سازمان های استانی که شرایط داشته باشند می توانند آموزشگاه های غیردولتی صنایع دستی را راه اندازی کنند، از برنامه معاونت صنایع دستی برای خصوصی سازی کامل در این بخش طی سال جاری خبر داد و عنوان کرد: کلیه آموزش ها در این بخش در همه استانهای کشور به بخش خصوصی واگذار شده که لرستان تنها استانی است که هنوز موفق به این کار نشده است.

اسکندری مهمترین علت عدم موفقیت لرستان در واگذاری آموزش ها به بخش خصوصی را کمبود اعتبارات دانست و ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال جاری آموزش ها در این استان نیز به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود.

این مسئول گسترش آموزش های مجازی و الکترونیکی را از دیگر برنامه های این دفتر عنوان کرد و بیان داشت: تهیه بازیهای رایانه ای در زمینه صنایع دستی برای کودکان، معرفی موزه ها به صورت مجازی و شرکت در نمایشگاه های سراسری و خارج از کشور از دیگر برنامه های این حوزه در سال جاری است.

100 اثر ایران قابلیت دریافت "مهر اصالت" دارند

رئیس دفتر توسعه و ترویج معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران همچنین به برنامه های دیگر این دفتر برای گرفتن مهر اصالت اشاره کرد و گفت: ایران با ظرفیت ها و قابلیت های مختلف در زمینه صنایع دستی این پتانسیل را دارد که بیش از 100 اثر آن مهر اصالت را دریافت کند.

اسکندری با بیان اینکه 45 اثر ایران در سال جاری موفق به دریافت مهر اصالت شده اند، خاطرنشان کرد: در تاریخ مهر اصالت، ایران تنها کشوری است که بیشترین رقم دریافت این مهر را در یکسال به خود اختصاص داده است ین در حالیست که آثار ایران در سال گذشته در مراسم اعطای مهر اصالت که در کشور تاجیکستان برگزار شد تنها توانست شش مهر اصالت را دریافت کنند.

وی اصفهان را با گرفتن 22 مهر اصالت، اولین شهر دنیا به لحاظ کمیت در این زمینه دانست و افزود: در سال گذشته تنها یک اثر لرستان موفق به دریافت مهر اصالت شد در صورتی که صنایع دستی این استان قابلیت دریافت حداقل 10 مهر اصالت را دارا است.

این مسئول ابراز امیدواری کرد: در سال آینده ایران اسلامی با توجه به قابلیت های خود بتواند برای تعداد بیشتری از آثارش مهر اصالت دریافت کند.