شکست جنگ در افغانستان / ضرورت اتخاذ یک رویکرد جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیوید دیویس" که به تازگی از سفر به افغانستان بازگشته، در مقاله ای در روزنامه ایندیپندنت نوشت: هم اینک زمان روبرو شدن با واقعیات در افغانستان است؛ اوضاع در این کشور سیر نزولی را طی می کند و اگر ما رویکرد خود را تغییر ندهیم با یک فاجعه روبرو خواهیم شد.

وی افزود: خشونت در افغانستان در دو سوم بخشهای این کشور در سطح بالایی است، مواد مخدر رکن اصلی در اقتصاد به شمار می رود، جنایت از کنترل خارج شده و دولت ضعیف است.

دیویس خاطر نشان کرده است: ائتلاف بین المللی به عنوان نیروهای خارجی تصور می شوند که به قولهای خود عمل نکرده اند و فقط درباره این وعده های خود سر و صدا به راه انداخته بودند.هر چند طالبان از حمایت اکثریت برخوردار نیست، اما وجهه آن در بین برخی مردم عادی افغان رو به بهبود است.

این نماینده محافظه کار انگلیسی به نقل از فرماندار استان هلمند ( منطقه تحت مسئولیت انگلیس) خاطر نشان کرده است که طالبان بخش اعظم این استان را در کنترل خود دارند.

به عقیده دیویس، طالبان 40 درصد از بودجه مالی خود را از طریق قاچاق مواد مخدر به دست می آورند که ناتو و انگلیس این مسئله را برای آنها از طریق سیاستهای خام و نادرست خود تسهیل کرده اند.