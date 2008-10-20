التزام به توافقها ضرورت گفتگوی سازنده است

حجت الاسلام محمد حسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأکید رهبری مبنی بر اینکه گفتگو عامل ضروری رفع ابهامات ‌و دستیابی به تفاهم است گفت: اگر گفتگو را به صورت جدی رکن اصلی ایجاد تفاهم در میان ادیان و مذاهب چه در میان اقوام و ملل چه میان دولتها و یا حتی گروهها و احزاب و صنفها توجه کنیم و بخواهیم آنها را به مرحله عمل آورده باید به تفاهمنامه هایی توجه کنیم که دو گروه براساس بینشی که بین هردو مورد توافق قرار می گیرد.

وی افزود: این تفاهمنامه ها را می توان در مراحل عملی به عنوان راهبرد تنظیم کرده و دوطرف یا چند طرف اصول مورد توافق خود را عملی کنند.

حجت الاسلام اختری یادآور شد: وقتی پیروان چند مذهب توافقنامه ای تنظیم کرده اند، لازمه عملیاتی کردن آن این است که طرفدران هر مذهب به مقدسات، فرهنگ و اعتقادات هر طرف احترام گذاشته و به آن توجه داشته باشند. ارزشهای هر کدام از دو طرف محترم شمرده شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت گفت: هر کس اگر می خواهد از نظر عملی با یک ملت ، قوم و یا حتی یک گروه یا حزب تفاهم کند باید اصول ارزشی که بین دو گروه مورد احترام است، مبانی و ریشه های اصلی که به آن پایبند هستند را محترم بشمارند تا پایبندی عملی به اصول مورد تفاهم صورت بگیرد.

وی تأکید کرد: نمی توان با یک قوم یا مذهبی اعلام گفتگو کرد اما این را در مرحله عمل محترم نداست. طرفین گفتگو باید تاحدی تواضع داشته و توقعات خود را کاهش دهند تا عملا به نوعی تعامل برسند تا گفتگو رابه تقامل تبدیل نکنیم، نمی توانیم این تفاهم را عملی بسازیم. در هر همایش هر کسی سخنرانی کرده و ایده های خود را مطرح کرده اما از نظر عملیاتی التزامی برای آن وجود ندارد. برای تحقق تفاهم باید التزام به قراردادهای دوجانبه وجود داشته باشد.

حجت الاسلام محمد حسن اختری تأکید کرد: قرآن کریم در آیات متعددی مسئله گفتگو را مورد توجه قرار داده؛ اساسا پیامبران خدا پس از رسالت در همه جوامع با دولتها و نمرودها، فرعونها و حکام زمان خود که سدی در راه تبلیغ بودند به گفتگو پرداختند و خداوند در آیات مختلف گفتگو را اولین گام رسالت پیامبران و عامل رفع این موانع عنوان کرده است.