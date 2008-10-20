ترس اسرائیل از مذاکره مستقیم آمریکا با ایران/ فشار صهیونیستها بر اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتص با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : اگر آمریکا راه مذاکرات مستقیم با ایران را در پیش بگیرد در این صورت منافع اسرائیل در این خواهد بود که این مذاکرات را به متوقف شدن غنی سازی اورانیوم از سوی تهران مشروط کند.

هاآرتص می نویسد : در همین رابطه از چند ماه قبل بحثهایی میان وزارت امور خارجه، کمیسیون انرژی اتمی، شورای امنیت داخلی، موساد، "وزارت جنگ" و کارشناسان در جریان است تا بتوانند روش مناسبی را برای این شرط خود بیابند. و نکته اساسی در این باره آن است که تمامی این نهادها هم اکنون با "زیپی لیونی" رئیس جدید حزب کادیما هماهنگ شده اند.

بر اساس این گزارش، در بحثهای مطرح شده تعدادی از سناریوهای موجود میان ایران و غرب بررسی شده است. بر اساس یکی از این سناریوها، به دنبال پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رئیس جمهور جدید با هدف فشار وارد کردن بر تهران برای متوقف کردن برنامه هسته ای خود مذاکره مستقیم با ایران را آغاز می کند. اسرائیل هنوز نمی داند که آیا اوباما برای این مذاکرات پیش شرطهایی را خواهد داشت یا خیر و این موضوع نگرانیهای زیادی را برای تل آویو پدید آورده است.

هاآرتص در ادامه مطلب خود نوشت : سناریوی دیگر در این باره آن است که ممکن است ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و یا حتی پیش از آن اعلام کند که با پیشنهاد ارائه شده از سوی کشورهای حاضر در مذاکرات شش جانبه که چند ماه قبل انجام شد موافقت می کند. بر اساس پیشنهاد ارائه شده از سوی این کشورها، تحریمهای موجود علیه ایران و غنی سازی اورانیوم در این کشور در یک زمان مشخص متوقف شده و آنگاه مذاکرات در یک دوره 45 روزه آغاز می شود. برداشت اسرائیل از این دو سناریو آن است که ایران در شش ماه آینده یکی از آنها را آغاز خواهد کرد. بنابراین وظیفه تل آویو در این میان آن است که از آغاز این مذاکرات بدون متوقف شدن غنی سازی از سوی ایران جلوگیری کند و این نکته باید به اطلاع کشورهای حاضر در مذاکرات شش جانبه برسد.

به گزارش مهر، بحثهای چند ماهه در وزارتخانه ها و نهادهای مختلف رژیم صهیونیستی برای مشروط کردن مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا در حالی انجام می سشود که مقامات کشورمان بارها اعلام کرده اند ایران غنی سازی اورانیوم را حق مشروع خود می داند و به هیچ وجه حاضر نیست از این حق مشروع چشم پوشی کند.