منتقدان ما احساساتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز زنوزی جلالی در جلسه نقد و بررسی آثار احمد دهقان که در سازمان حوزه هنری استان تهران و با حضور جمعی از دانشجویان و علاقمندان به ادبیات برپا شده بود ضمن مروری بر نقدهایی که توسط دانشجویان حاضرنوشته شده بود افزود: آنچه که دانشجویان در نقدهای خود بر داستانهای دهقان به خوبی به آن اشاره کرده بودند توصیف شخصیتهای داستانی اوست، نویسنده ای که خود از فضای جنگ تجربه داشته است و به همین دلیل شخصیتهای داستانی اش ملموس و واقعی اند.

زنوزی سپس با اشاره به آن که نویسنده آیینه زمانه خویش است و نمی تواند نسبت به وقایع اطراف خود بی تفاوت باشد احمد دهقان را نویسنده ای توصیف کرد که هیچگاه نسبت به ادبیات مقدس بی تفاوت نبوده و علاوه بر نمایش صحنه های دفاع مقدس موضوعات بعد از جنگ را نیز در جامعه به تصویر کشیده است. به عقیده این نویسنده نسل جوان ما همانطور که باید درباره جنگ بداند نیاز دارد که از وضعیت فعلی بازماندگان این رویدا مهم نیز مطلع شود.

در ادمه این جلسه یکی از دانشجویان حاضر درباره مجموعه داستان " بن بست" گفت: دو داستان اول و آخر به خاطر پیرنگ مشابهی که به هم دارند بسیار شبیه به هم شده اند اما اگر قرار بر این بوده باشد که این دو داستان به همدیگر مرتبط شوند این ارتباط ضعیف به نظر می رسد.

احمد دهقان در پاسخ به این دانشجو گفت: من در نوشتن این مجموعه چنین نیتی را نداشتم و اگر از لحاظ موضوعی نزدیک به هم شده اند اتفاقی بوده است.

وی ادامه داد: اکنون که بعد از گذشت چند سال که این مجموعه را نگاه می کنم به عنوان یک نویسنده و مخاطب داستان نخست این مجموعه را می پسندم اما داستان پایانی بازتاب ضعیفی دارد چرا که موضوع داستان برای داستان کوتاه مناسب نیست بلکه بهتر است در یک رمان به آن پرداخته شود. به همین دلیل داستان آخر در ساختار دچار پراکندگی و ضعف شده است.

نویسنده " سفر به گرای 270 درجه" همچنین در پاسخ به بعضی از انتقادها گفت: من انتقادپذیر هستم و هرچند که به عنوان یکی نویسنده پشت داستانهای خود می ایستم اما ترجیح می دهم که پشت ضعفهایم قرار نگیرم.

زنوزی در بخش پایانی جلسه شخصیتهای داستانهای دهقان را باورپذیر خواند و افزود: یکی از ویژگیهای کارهای دهقان این است که رزمنده ها را در نور غرق نمی کند، بلکه شخصیتهای داستانی او باور پذیرند. به طور مثال در داستان" من قاتل پسرتان" هستم او عادتهای ذهنی مخاطب را بر هم می زند و شخصیتهایی را خلق می کند که مثل مردم عادی هستند اما در عین حال سیر و سلوک خودشان را دارند.