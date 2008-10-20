تولید 20 هزار تنی پتروشیمی بیستون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، حجم کل فروش الکیل بنزن خطی ( LAB) نیز در مدت مذکور بیش از 9 هزار و 600 تن بوده است.

الکیل بنزن خطی با ظرفیت تولید 50 هزار تن در سال، به عنوان ماده اولیه شوینده ها و الکیلات سنگین با ظرفیت تولید سالانه 6.5 هزار تن در ساخت روغنهای صنعتی کاربرد دارد. خوراک این واحد سالانه 386 هزار تن نفت سفید و 19 هزار تن بنزن است که نفت سفید از پالایشگاه کرمانشاه و آبادان و بنزن از مجتمع پتروشیمی بوعلی و بندر امام تامین می شود.

مجتمع پتروشیمی بیستون واقع در کرمانشاه در بهمن ماه سال 1383 به بهره برداری رسیده است.