زمان ثبت نام و برگزاری 4 کنکورسال88 / آغاز ثبت نام کنکور ارشد از12آبان

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1388 در بهمن ماه 1387 برگزار خواهد شد. ثبت نام داوطلبان در این آزمون از 12 تا 20 آبان ماه صورت می گیرد. 23،‌24،‌25 و 26 بهمن ماه آزمون گروههای مختلف کنکور کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد.

زمان ثبت نام کنکور سراسری 1388 نیز علیرغم اینکه هنوز پرونده کنکور 87 بسته نشده است اعلام شد. کنکور سراسری 1388 در چهارم، پنجم و ششم تیر ماه 1388 برگزار خواهد شد. داوطلبان این آزمون می توانند از 16 تا 29 آذر ماه برای ثبت نام به پست الکترونیکی سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org مراجعه کنند.

به گزارش مهر،‌ آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1388 نیز در اول مرداد ماه 1388 برگزار خواهد شد. سازمان سنجش آموزش کشور زمان ثبت نام داوطلبان این آزمون را 23 تا 29 فروردین ماه سال آینده اعلام کرده است.

آزمون کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای سال 1388 نیز پس از ثبت نام داوطلبان در 7 تا 14 اردیبهشت ماه سال آینده در دوم مرداد ماه و یک روز پس از آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته برگزار می شود.

جزئیات کنکورهای فوق در موعد مقرر از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.