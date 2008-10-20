ساخت موتور لکوموتیو بومی می شود

علی اکبر تاریخی در گفتگو با مهر گفت: تاکنون مراحل ساخت موتور لکوموتیو ملی با 15 درصد پیشرفت فیزیکی مواجه است که با توجه به زمان شروع قرارداد وضعیت مطلوبی داشته است.

معاون برنامه ریزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی افزود: براساس این قرارداد ساخت 35 دستگاه موتور لکوموتیو و نصب موتورهای ساخته شده بر روی بدنه هدف گذاری شده است.

وی تصریح کرد: ارزش مالی این قرارداد در وضعیت اولیه 6 میلیارد تومان بود که با افزوده شدن بخش نصب موتور بر روی بدنه لکوموتیو به ارزش 1.7 میلیارد تومان مبلغ کل قرارداد به 7.7 میلیارد تومان رسید.

تاریخی ادامه داد: موتور ساخته شده در این قرارداد موتور مانوری است که روند تحویل آن از سال آینده آغاز خواهد شد و به دلیل چند منظوره بودن کاربرد موتور لکوموتیو و امکان استفاده از آن به عنوان موتور نیروگاهی، تهیه این محصول از خارج از کشور با دشواریهایی مواجه شده است.

معاون برنامه ریزی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی اظهارداشت: در حال حاضر تنها 25 درصد از ساخت لکوموتیو توسط بخش داخلی انجام می شود و حرکت به سمت داخلی سازی این محصول می تواند یکی از مهمترین گلوگاههای صنعت ریلی کشور را مرتفع سازد.

