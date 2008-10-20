مصائب نوار غزه یک فاجعه انسانی دنباله دار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاریها، دبیر کل سازمان ملل در گزارش سالیانه خود در ارتباط با یافتن راه حل مسالمت آمیز برای حل مسئله فلسطین، از دو طرف خواست تا حرکت خود برای حل اختلافات درمسیری که سال گذشته در کنفرانس آناپولیس در آمریکا تدوین شد، ادامه دهند.

وی همچنین از طرفین خواست تا نسبت به رسیدن به اهدافی که در نشست آناپولیس تدوین شده متعهد باشند.

بان کی مون با اشاره به اینکه شکافهای عمیق همچنان پس از نشست آناپولیس باقی است، گفت: طرفها باید بتوانند تا پایان سال جاری به توافقی دست یابند واین مسئله مهم است تا روند قطع نشود بلکه باید ادامه داشته وهر چه زودتر راه حلی دراین باره پیدا شود.

دبیر کل سازمان ملل با اشاره به خشونت های بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها و در بین جناح های فلسطینی اعلام داشت:"باید اقدامات زیادی برای ساخت نهادهای سیاسی بمنظور موفقیت یک روند سیاسی صورت گیرد تا سرانجام توافقی پایدار بدست آید".

وی همچنین بحران نواز غزه و محاصره این بخش از سرزمین های فلسطینی را یک فاجعه انسانی دنباله دار نامید و گفت:"خشونت و همینطور رنج و درد مردم غزه که نتیجه سیاست های اسرائیل است من را به این نتیجه رسانده که برای این منطقه نیاز به یک راهبرد جدید و مؤثرتر است.

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد که این سازمان به حل اختلافات در سطح سیاسی و در قالب تلاش های صورت گرفته در کمیته چهارجانبه، متعهد خواهد بود.