50 هزار پروژه در روستاهای کشور انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، عباس علیجانی شب گذشته در همایش دهیاران منتخب لرستان در محل فرمانداری بروجرد، اظهار داشت: دولت نهم درجه بندی روستایی را اعمال و مدیریت روستایی را در سطح روستها بنا کرد.

وی با تاکید بر اینکه متولی توسعه پایدار در روستاها باید مشخص شود، بیان داشت: روستاها کوچکترین واحد سیاسی در تقسیمات کشوری هستند که باید مدیریت آنها در دست دهیاری قدرتمند باشد.

معاون امور دهیاری های وزارت کشور همچنین بر ضرورت دادن اختیارات بیشتر به دهیاران از سوی وزارت کشور به منظور جمع آوری و هدفمند کردن توانمندی آنها تاکید کرد.

علیجانی علت عدم ماندگاری روستاییان در روستاها را نبود متولی عنوان کرد و افزود: اگر کار سخت افزاری پیرامون عمران و آبادی روستاها دنبال نشود موجب ایجاد مشکل در هر استان خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اقدمات دولت نهم در اختصاص بودجه به روستاها، یادآور شد: باید 40 درصد بودجه های استانی در روستاها هزینه شود.

معاون امور دهیاری های وزارت کشور با بیان اینکه هویت روستاها بزرگترین سرمایه و میراث فرهنگی در کشور ما است، افزود: روستاها از منابع و ظرفیت های مهم و متنوعی برخوردار و به لحاظ پراکنش روستایی در تحقق پدافند غیر عامل دارای اهمیت ویژه ای هستند.

علیجانی با اشاره به اینکه امروز روستاها در راس حیات و امنیت کشور جایگاه گسترده و مهمی در حوزه جغرافیایی دارند، یادآور شد: به جهت اکولوژیک اگر بخواهیم جلوی بحران های زیست محیطی را بگیریم باید در قدم اول به روستاها توجه داشته باشیم.