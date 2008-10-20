سیستم دریافت اطلاعات پرواز فرودگاه امام از طریق پیامک راه اندازی می شود

رضا قدیمی در گفتگو با مهر گفت: ارائه سیستم دریافت اطلاعات پرواز، میزان تاخیرهای احتمالی و زمان نشست و برخاست هواپیماها به وسیله ارسال پیامک به شماره های مورد نظر در فرودگاه امام در حال بررسی است و قطعا تا قبل از پایان سال جاری این سرویس به مسافران ارائه خواهد شد.

مدیر کل فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) افزود: ارائه این سرویس خدماتی به نرم افزار پیچیده ای نیاز ندارد و صرفا یک فعالیت خدماتی محسوب می شود که دارای ارزش افزوده بالایی برای شرکت ارائه دهنده آن است.

وی ادامه داد: فرودگاه امام برای انعقاد قرارداد با شرکت ارائه دهنده این سرویس قطعا مصالح شرکت فرودگاهها را مد نظر قرار خواهد داد و اینکه برخی از شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنی مدعی انعقاد قرارداد با فرودگاه امام در این باره شده اند، هنوز به واقعیت نپیوسته است.

قدیمی ابراز داشت: این سرویس در حال حاضر در فرودگاه مهر آباد تهران به مسافران ارائه می شود و سرویس خدماتی پیچیده ای محسوب نمی شود.