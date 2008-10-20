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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۳۳

قدیمی در گفتگو با مهر:

سیستم دریافت اطلاعات پرواز فرودگاه امام از طریق پیامک راه اندازی می شود

سیستم دریافت اطلاعات پرواز فرودگاه امام از طریق پیامک راه اندازی می شود

مدیر کل فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) از راه اندازی سیستم دریافت اطلاعات پرواز این فرودگاه به وسیله پیامک تا پایان سال جاری خبر داد.

رضا قدیمی در گفتگو با مهر گفت: ارائه سیستم دریافت اطلاعات پرواز، میزان تاخیرهای احتمالی و زمان نشست و برخاست هواپیماها به وسیله ارسال پیامک به شماره های مورد نظر در فرودگاه امام در حال بررسی است و قطعا تا قبل از پایان سال جاری این سرویس به مسافران ارائه خواهد شد.

مدیر کل فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) افزود: ارائه این سرویس خدماتی به نرم افزار پیچیده ای نیاز ندارد و صرفا یک فعالیت خدماتی محسوب می شود که دارای ارزش افزوده بالایی برای شرکت ارائه دهنده آن است.

وی ادامه داد: فرودگاه امام برای انعقاد قرارداد با شرکت ارائه دهنده این سرویس قطعا مصالح شرکت فرودگاهها را مد نظر قرار خواهد داد و اینکه برخی از شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنی مدعی انعقاد قرارداد با فرودگاه امام در این باره شده اند، هنوز به واقعیت نپیوسته است.

قدیمی ابراز داشت: این سرویس در حال حاضر در فرودگاه مهر آباد تهران به مسافران ارائه می شود و سرویس خدماتی پیچیده ای محسوب نمی شود.

کد مطلب 768403

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