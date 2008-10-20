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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۲

گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شدند

گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شدند

با تصویب هیئت وزیران، گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ21/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 41992/100 مورخ 6/6/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به‌استناد ماده(6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع ‌به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1374 ـ این مصوبه را از تصویب گذراند.

متن زیر به عنوان بند (4) به تصویب‌نامه شماره 192976/ت33068هـ مورخ 28/11/1386 اضافه می‌شود:

4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانکها و شرکتها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سالهای گذشته از حسابهای متمرکز تأمین و بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور کند.

کد مطلب 768412

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