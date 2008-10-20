آمریکا و اروپا راهبرد شکست خورده خود در افغانستان را اصلاح کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، "احمد رشید" روزنامه نگار و خبرنگار روزنامه دیلی تلگراف و مولف کتاب طالبان و جهاد در گفتگو با بروکینگز خاطر نشان کرد: تقریبا هفت سال پس از تعقیب اسامه بن لادن در افغانستان از سوی آمریکا، ترکیب عواملی از جمله بی ثباتی دولت، اقتصاد در حال رشد بر مبنای مواد مخدر، خیزش دوباره طالبان و ایجاد آشوبها و تمرکز صرف بر جنگ عراق به افزایش خشونتها و بی ثباتی نه فقط در این کشور بلکه در مرز آن با پاکستان دامن زده است.

وی افزود: افغانستان بیش از آنکه یک خطر امنیتی برای خاور میانه باشد، برای جامعه بین الملل یک خطر امنیتی بزرگ تر به شمار می رود.

رشید تاکید کرد که ناتوانی دولت افغانستان و ارتش آمریکا در شکست طالبان نارضایتی های گسترده سیاسی و اقتصادی را از ایران گرفته تا کشمیر درپی داشته است.

وی از آمریکا و همچنین اروپا خواست تا راهبرد شکست خورده خود را در منطقه اصلاح کنند و سرمایه گذاری بیشتری در زمان و منابع مورد نیاز برای بازسازی این کشور جنگ زده داشته باشند.

از سوی دیگر، "دیوید دیویس" یکی از نمایندگان محافظه کار انگلیسی که به تازگی از سفر به افغانستان بازگشته، در مقاله ای در روزنامه ایندیپندنت با اشاره به شکست جنگ ناتو ( سازمان آتلانتیک شمالی) و انگلیس در افغانستان بر ضرورت تغییر رویکرد آنها تاکید و به سیاستهای نادرست این ائتلاف نظامی و انگلیس در این کشور اشاره کرد.

وی افزود: هم اینک زمان روبرو شدن با واقعیات در افغانستان است؛ اوضاع در این کشور سیر نزولی را طی می کند و اگر ما رویکرد خود را تغییر ندهیم با یک فاجعه روبرو خواهیم شد.

