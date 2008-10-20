طرح جدید عربستان برای سازش در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، "ترکی فیصل" رئیس سابق اطلاعات عربستان سعودی در نشست روز پنجشنبه در آکسفورد انگلیس پیشنهادی را برای صلح میان اسرائیل و فلسطینیها مطرح کرده است.

فیصل که هم اکنون رئیس مرکز تحقیق و مطالعات اسلامی ملک فیصل است در نشست روز پنجشنبه حمایت عربستان از یک صلح جامع در منطقه و دفاع از حقوق مردم فلسطین را اعلام کرده است.

فیصل در این نشست به هردو طرف اسرائیلی و فلسطینی گفته است که باید خشونتها را متوقف کنند و از تل آویو نیز خواسته تا ترور و بازداشت فلسطینیها، ساخت و ساز در کرانه باختری و جدا کردن راه ها را متوقف کند. و در عوض فلسطینیها نیز دست از عملیاتهای خود و شلیک موشک به سرزمینهای اشغالی بردارند.

به نوشته هاآرتص، ترکی فیصل در این نشست خواهان آزادی تمامی زندانیان فلسطینی و همچنین آزادی گلعاد شالیت از سوی فلسطینیها شده است.

هاآرتص در حالی این خبر را منتشر می کند که در روزهای اخیر خبرهای زیادی درباره طرح صلح اعراب و بررسی آن از سوی مقامات صهیونیستی منتشر شده و در همین رابطه روز گذشته "ایهود باراک" وزیر جنگ این رژیم از بررسی آن توسط مقامات ارشد رژیم اسرائیل خبر داده بود.