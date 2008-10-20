مذاکره با مدیران صنایع در جهت رعایت مسائل زیست محیطی

دکتر محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر به بازدید کارشناسان و بازرسان سازمان حفاظت محیط زیست از صنایع مختلف اشاره کرد و افزود: فعالیت صنایع مختلف به صورت مرتب مورد بازدید کارشناسان سازمان قرار می گیرد.

وی به بازدیدهای سال گذشته از صنایع اشاره کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد اقدامات صنایع در جهت رعایت مسائل زیست محیطی نسبت به گذشته مطلوب تر شده است اما با این وجود کافی نیست.

معاون زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: حرکت های خوبی در جهت پایداری محیط زیست از سوی صنایع مشاهده می شود اما انتظار می رود این اقدامات پویاتر شود .