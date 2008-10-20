هواداران به شایعات توجه نکنند / پرسپولیس به روزهای اوج برمی گردد

حسین هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اتفاقات چند روز اخیر و شایعاتی که در مورد برخورد با بازیکنان و یا برکناری قطبی مطرح می شود گفت: بنده به عنوان رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس حمایت قاطع خود از کادر فنی و تمامی بازیکنان ارزشمند پرسپولیس را اعلام می کنم و انتظار دارم بازیکنان و هواداران ما به شایعات نیز هیچگونه توجهی نکنند.

رئیس هیئت مدیره پرسپولیس ادامه داد: از همه بازیکنان می خواهم باخت اخیر مقابل ابومسلم و فولاد را فراموش کنند و همگی با سعی و تلاش بیشتر و همدلی و با اجرای تاکتیک های مد نظر کادر فنی و با ارائه قابلیت های فردی برای پیروزی مقابل برق شیراز تلاش کنند و با همت بلندشان دل هواداران را شاد کنند.

وی با توصیه به هواداران و لیدرهای باشگاه پرسپولیس مبنی بر پرهیز از هرگونه جانبداری از شخص یا فرد خاصی گفت: از هواداران عزیز و فهیم تقاضا می کنم برای حمایت همه جانیه از تیم محبوب خود به ورزشگاه آزادی آمده و با تشویق یکپارچه فقط و فقط بازیکنان و کادر فنی، در موفقیت این دیدار مهم ما را یاری کنند.

حسین هدایتی در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز رحمان رضایی به تیم فوتبال پرسپولیس نپیوسته است گفت: اینجانب فقط پیشنهاد دهنده بودم و تصمیم گیری نهایی با جناب آقای قطبی و هیئت مدیره خواهد بود. ولی باز هم اعلام می کنم در صورتیکه سرمربی تیم دست روی شخص خاصی بگذارد و حضور او را برای تیم مفید بداند مانند گذشته برای جذب فرد مورد نظر آمادگی کامل دارم.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در پایان تصریح کرد: اینجانب در راستای مسئولیتم در هیئت مدیره با مشاوره از اهالی ورزش و پیشکسوتان عرصه رسانه های ورزشی بر این باورم که پرسپولیس با این نفرات و این کادر فنی می تواند حرف اول را در فوتبال کشور و منطقه بزند. انتظار دارم کادر فنی ، بازیکنان و هواداران عزیز و فهیم همگی با حفظ آرامش و وحدت و همدلی گام بردارند و برای موفقیت پرسپولیس در دیدارهای آینده تلاش کنند و مطمئن باشند که پرسپولیس دوباره به روزهای اوج و اقتدار بازخواهد گشت.