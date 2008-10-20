برای نفوذ معارف رضوی در فرهنگ و هنر نیازمند برنامه ریزی هستیم

حجت الاسلام احمد عجمین در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با بیان اینکه جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) با هدف معرفی معارف رضوی در سراسر کشور برگزار می شود افزود: نباید این مهم فقط به روز تولد یا شهادت این امام ختم شود، بلکه تبیین نام و معارف آن حضرت در جامعه مستلزم نفوذ و ماندگاری اندیشه های ایشان در رگه های فرهنگ و هنر جامعه است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره خوشنویسی رضوی در یزد گفت: برگزاری این جشنواره برای استان یزد منشاء خیر و برکت بوده، به طوریکه تولید آثار زیبا و نفیس از هنرمندان سراسر کشور و ارسال آن به دبیرخانه این جشنواره ، گنجینه هنری یزد را غنی تر خواهد نمود.

وی دستاورد دیگر جشنواره را تقویت هنر خوشنویسی در استان یزد برشمرد و گفت: به برکت برگزاری این جشنواره حرکتی جدی میان نسل جوان ایجاد شده که در تغییر رویکرد آنها نسبت به این هنر موثر بوده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد خاطر نشان کرد: جشنواره خوشنویسی رضوی امسال نیز همزمان با دهه کرامت در محل حسینیه آقا این شهرستان برگزار خواهد شد.

جشنواره خوشنویسی رضوی از جمله برنامه های ششمین جشنواره های فرهنگی هنری امام رضا (ع) است.

