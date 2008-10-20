بحران اقتصادی جهان ؛ محور نیایشهای جوامع دینی

بحران اقتصادی از بی‌توجهی به ابعاد انسانی ناشی می‌شود

پاتریاکهای کلیساهای ارتدکس نشست ماه اکتبر را در شهر ترکیه برگزار کرده و نگرانی خود را نسبت به بحران اقتصاد جهانی، تلاش برای خارج کردن دین از زندگی اجتماعی و بسیاری مسائل دیگر مورد تأکید قرار داده و اظهار داشتند که علت بحران اقتصادی امروز عدم توجه به ابعاد انسانی و فعالیتهای سودمدار سرمایه گذاران است.

در بیانه این همایش که روز یکشنبه در این نشست قرائت شد آمده است: تمایل کلی در بسیاری از کشورهای مدرن تلاش برای بیرون کردن دین از زندگی اجتماعی است. اصول سکولار هر کشوری ممکن است باقی بماند اما غیرقابل قبول است که این اصول را به عنوان ممنوعیت حضور دین در فضای زندگی تمام شهروندان بدانیم.

شرکت کنندگان یادآور شدند: در جهانی که میزان از خود بیگانگیها، جداییها و کشمکشها درحال رشد است و سرچشمه این شرایط بیگانگی و غرابت مردم از خداوند است، تحول هیچکدام از ساختارها و قوانین اجتماعی نمی تواند این وضعیت را اصلاح کند. شکاف میان فقیر و غنی در نتیجه بحران اقتصادی به وجود آمده است، بحرانی که علت آن فعالیت نادرستی است که از فقدان ابعاد بشری رنج می برد و همچنین سودی که سرمایه گذاران و وام دهندگان دنبال می کنند.

شرکت کنندگان تأکید کردند که تنها اقتصادی پایدار و قابل دوام است که بهره وری را با عدالت اجتماعی ترکیب کند.

این سند که در پایگاه اینترنتی پاتریاک مسکو منتشر شده تصریح کرده است: ما به شدت از تمام فعالیتهای صلح آمیز با هدف ارائه راه حل منصفانه درباره مناقشات استقبال می کنیم، ما از جایگاه کلیسای گرجستان و روسیه در طول جنگ اخیر و همکاری برادرانه آنها حمایت می کنیم. از این رو هر دو کلیسا به وظیفه خود برای خدمت در راستای تسامح انجام داده اند.

شخصیتهای دینی کلیسای ارتدکس روسیه ابراز امیدواری کردند که تلاشهای مشترک کلیساها به غلبه بر تبعات فاجعه آمیز جنگ کمک کرده و سریع ترین راه رسیدن به مصالحه را فراهم کند.

شرکت کنندگان در این بیانیه مطرح شدن موضوع محیط زیست طبیعی در موعظه های خود و فعالیتهای دینی را مورد تأکید قرار دادند.این سند از سوی اسقفهای اعظم در کشورهای روسیه، قسطنطنیه، اسکندریه، انطاکیه، قدس، قبرس، یونان، آلبانی، چک، اسلواکی، گرجستان، صربستان، بلغالستان و لهستان امضا شده است.

مسیحیان خواستار تعیین روزملی نیایش و روزه‌داری شدند

مسیحیان سراسر ایالات متحده قستی از وقت خود را به نیایش یرای یافتن راه حل بحران اقتصاد امریکا اختصاص داده‌اند و از مقامات این کشور خواسته‌اند تا روزی را به عنوان روز ملی نیایش و روزه‌داری در پاسخ به بحران وخیم اقتصادی اختصاص دهند.

این نخستین بار در تاریخ کاخ سفید است که یک صلیب به مدت یک هفته تمام در مقابل ساختمان آن قرار گرفته است.

کشیش پاتریک جی ماهونی مدیر ائتلاف دفاع مسیحی اظهار داشت: امریکا با وخیم‌ترین بحران اقتصاد از زمان رکود بزرگ مواجه شده است. مردم در زمان بحرانهای و چالشهای بزرگ همواره به خداوند روی آورده تا مورد هدایت و حمایت قرار گیرند.

از این رو ما از رئیس جمهور می‌خواهیم درست همانند آبراهام لینکلن که روز ملی نیایش را در آوریل سال 1863 در زمان جنگ داخلی اعلام کرد، یک روز را به عنوان روز ملی را به نیایش و روزه‌داری تعیین کند.

وی تأکید کرد: این امر حائز اهمیت تلقی می‌شود که مردم خود را به قدری متواضع نشان دهند که در زمان بحران بزرگ که رهبران سیاسی هم راهی برای حل آن ندارند به خداوند روی آورده‌اند.

کشیش راب شنک رئیس سازمان ایمان و عمل افزود: امریکایی‌ها به دنبال این بحران فاجعه‌آمیز اقتصادی در وحشت و آشفتگی به سر می‌برند. بسیاری از آنها شاهد از بین رفتن سرمایه‌ها و بودجه صندوقهای بازنشستگی خود مقابل چشمانشان هستند. ما در پاسخ به این عدم قطعیت بزرگ خواستار تصویب روز ملی نیایش هستیم.



دانشمندان ایتالیایی از اطلاعات علمی ضعیف پاپ انتقاد کردند

اشاره نادرست پاپ به همزمانی قطع بودجه دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی و وسوسه دانشمندان با پولهای بادآورده، روز 26 مهر ماه انتقاد شدید دانشمندان ایتالیایی را در پی داشت.

مارگاریتا هک متخصص فیزیک نجومی در گفتگو با روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا گفت: صحبت کردن درباره پول بادآورده آن هم زمانی که دانشمندان جوان ایتالیایی در معرض از دست دادن حرفه خود هستند بدین معناست که پاپ به طور کل در جریان قضیه نیست.

پاپ روز پنجشنبه 25 مهر در گفتگو با هئیتی از دانشمندان کاتولیک در ایتالیا اظهار داشت که گاهی علم هدف خود را که برعهده گیری سهمی در پیشرفت بشریت است فراموش می کند.

پاپ با اشاره به اینکه علم نمی تواند به اصول اخلاقی شکل دهد گفت: پول بادآورده یا حتی بدتر از آن تکبر در مقابل خالق گاهی در برخی تصمیم گیری ها نقش دارد.

این انتقاد همگام با هشدارهای مکرر پاپ نسبت به مخاطرات پیشرفتهای علمی با تظاهرات خیابانی همراه شده که به دنبال قطع بودجه توسط دولت راست گرای برلوسکونی صورت گرفته است.

کارلو برناردینی از فیزیکدانهای ایتالیایی با اشاره به دستمزدهای ناچیز و عدم امنیت شغلی میان قشر محقق و دانشمند طی یک مقاله نوشت: پاپ اطلاعات اندکی در این مورد دارد. پول بادآورده را همه جا می توان یافت.

این درحالی است که برونو دالاپیکولا پاپ را برای تعیین حدود تحقیقات مورد تجلیل قرار داد و طی مقاله ای در روزنامه استامپا نوشت: دانشمند دارای حاشیه قابل توجهی از آزادی است اما در مواجهه با مسائل بنیادین چون تولید مثل غیر جنسی، احترام به زندگی انسانی و منافع اقصادی این آزادی باید کنترل شود.

اما پیرجیورجیو اودیفردی از ریاضیدانهای ایتالیایی روز جمعه نوشت: دانشمندان نمی خواهند مسائل مربوط به خداوند را به بازی بگیرند، این همواره ادعای کلیسا بوده که از جایگاه متافیزیک صحبت کرده است.

اوایل سال جاری میلادی به دنبال اعتراضهای اساتید و دانشجویان به حضور رهبرکاتولیکها در یک دانشگاه سکولار، بندیکت سخنرانی از پیش برنامه ریزی خود را در دانشگاه اسپینزا لغو کرد. علت این اعتراضها حمایت کاردینال یوزف راتزینگر(پاپ کنونی) در سال 1990 از محاکمه گالیه با عباراتی چون منصفانه و معقول بود.

رهبران ادیان مختلف برای فعالیتهای داوطلبان زیست‌محیطی متحد می‌شوند

برنده جایزه صلح نوبل سال 2007 از روز پنجشنبه 25 مهر ماه بیش از 130 نفر از رهبران و شخصیتهای دینی ایالات متحده امریکا را در شهر نشویل گردهم جمع کرده تا از کمکهای داوطلبانه آنها برای مبارزه با تغییرات جوی استفاده کند.

ال گور معاون اسبق رئیس جمهوری امریکا در دوره بیل کلینتون، برنده جایزه صلح نوبل 2007 و فعال محیط زیست طی بیانیه‌ای اعلام کرد که داوطلبان دینی که به نشویل سفر کرده و در این گردهمایی حضور یافته به سخنرانی وی در رابطه با این اقدامات گوش فراخواهند داد و حضور بسیار ارزشمند خود را با تلاشهای کنونی برای مبارزه با افزایش دمای زمین و تأثیر آن بر کل سیاره ثابت می‌کنند.

گردهمایی رهبران ادیان مختلف برای مبارزه با ایدز و فقر در استانبول

حدود 75 نفر از رهبران دینی و نمایندگان ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت، بودیست، هندو و سیک و سازمانهای دینی امروز دوشنبه 28 مهر ماه در استانبول گردهم جمع می‌شوند تا با مرگ مادران، ایدز و فقر مبارزه کنند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از دهه 1970 همکاری با 400 سازمان دینی در 100 کشور جهان را آغاز کرده است.

تورایا احمد عبید مدیر اجرای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفت: تمرکز ما در سال 2008، تحکیم شبکه‌های بین ادیان برای جمعیت و توسعه است. ما قصد داریم همکاری سازمانهای جهانی دینی مورد حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل در استانبول را ارتقاء دهیم. علاوه براین توسعه این رویکرد حساس فرهنگی و حمایت ازترویج حقوق بشر در این گردهمایی مورد توجه هستند.

این همایش صبح دوشنبه در هتل هیلتون استانبول آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 30 مهر ماه ادامه دارد. مقامات صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کردند این گردهمایی که با حمایت بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، نخستین گردهمایی در نوع خود محسوب می‌شود.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یک سازمان توسعه بین‌المللی است که از نظر اطلاعات جمیعتی، سیاستی و برنامه‌ریزی کشورها را در راستای کاهش فقر و اطمینان حاصل کردن از بارداری هدفمند، تولد سالم کودک، عدم ابتلاء جوانان به اچ آی وی/ ایدز و حفظ احترام و کرامت دختران و زنان یاری می‌کند.



شورای عمومی کلیسای کاتولیک بر گفتگوی ادیان و فرهنگها تأکید کرد

اسقفهای واتیکان که تا روز 25 اکتبر(4 آبان) در شورای عمومی کلیسای کاتولیک روم به سر می‌برند بر اهمیت گفتگو با سایر ادیان و فرهنگها تأکید کرده و نسبت به سو‌ء تفاهمهای بین‌ ادیان هشدار دادند.

این شورای عمومی کلیسایی که با محوریت " کلام خدا در زندگی و رسالت کلیسا" از روز 5 اکتبر آغاز شده و تا روز 25 اکتبر ادامه می یابد ابراز امیدواری کردند مسیحیان در تمام زندگی عمومی حضور داشته باشند تا انجیل نیز در فرهنگ مدرن حاضر باشد.

آنها نسبت به سقوط فرهنگ دینی به واسطه عدم حضور در تصور عمومی جامعه ابراز تأسف کردند.

این درحالی است که گزارش این شورای عمومی نسبت به پرهیز از اعتقاد به تلفیق و یکسانی دینی هشدار داده است، نگرانی که اغلب توسط پاپ بندیکت شانزدهم مورد تأکید قرار می گیرد. پاپ اعتقاد دارد این تلفیق عقاید دینی مختلف زمانی رخ می دهد که ادیان مختلف به واسطه همکاری در جایگاه مساوی قرار گرفته یا در ادیان و مذاهب مختلف در کنار هم دعا می کنند.

این درحالی است که واتیکان ژوئیه سال 2007 تأکید کرد کلیسای حقیقی کلیسای کاتولیک روم است.

اسقفهای کاتولیک در رابطه با گفتگو با اسلام نیز به مشترکات میان دو دین اشاره کرده و مقاومت آنها درمقابل سکولاریسم، لیبرالیسم و حمایت از حقوق افراد و تصدیق اهمیت اجتماعی دین را مورد تأکید قرار دادند.

این شورا خواستار گشایش گفتگوی حقیقی بین ادیان شد که با مقررات و قوانین ثمربخش شکل گیرد.

اسقفها روابط خود با سایر مذاهب مسیحی به ویژه پروتستانتیسم را مورد بحث قرار داده و به افزایش افراط گرایی و تکثر سرطان مانند فرقه های آنها اشاره کردند.

پیروان تمام ادیان جهان برای مقابله با افراط‌گرایی دینی متحد شوند

ساموئل کوبیا که در هندوستان به سر می‌برد به دنبال خشونتهای شکل گرفته در هندوستان اظهار داشت که یکی از بزرگترین مشکلات دنیای امروز افراط‌گرایی دینی است که پیروان تمام ادیان باید برای مقابله با آن متحد شوند.

دکتر ساموئل کوبیا دبیرکل شورای جهانی کلیساها در دیدار از دفتر مرکزی سازمان " امداد کلیسا برای اقدام اجتماعی" مستقر در دهلی نو نسبت به گسترش خشونت علیه مسیحیان شرق هندوستان در ایالت اوریسا ابراز نگرانی کرد.

دیدار دکتر کوبیا با اعضای سازمان " امداد کلیسا برای اقدام اجتماعی" نخستین فعالیت وی در طول سفر 16 تا 23 اکتبر خود به هندوستان و سریلانکا محسوب می‌شود.

این مجموعه سازمانی خیریه متشکل از24 کلیسای پروتستان و ارتدکس هندوستان است.

خشونت علیه مسیحیان اوریسا به دنبال قتل رهبر هندوها سوامی لاکشماناناندا ساراسواتی در روز 23 آگوست شکل گرفت و به رغم آنکه رهبر مائوئیستهای جدایی طلب مسئولیت این قتل را برعهده گرفته است گروههای هندو اظهار می‌دارند که قتل رهبر آنها توطئه مسیحیان بوده است. از آغاز این خشونتها تاکنون 54 مسیحی کشته شده و بیش از 5 هزار خانه و کلیسا و موسسات مسیحی تخریب شده‌اند.

دبیر کل شورای جهانی کلیساها گفت: هندوستان همواره الگوی همزیستی و هماهنگی ادیان مختلف بوده است اما این تصویر از هندوستان به‌واسطه اقدامات افراط‌گرایانه در اوریسا خدشه‌دار شده است.

نخست‌وزیر هندوستان خواستار همزیستی مسالمت آمیز در کشور شد

نخست وزیر هندوستان روز دوشنبه 22 مهر ماه هشدار داد که موج اخیر تعداد زیادی کشته در هندوستان به جاگذاشته و ستونهای بنیادین کشور را تهدید می‌کند از رو از رهبران دینی خواست برای بحران به وجود آمده راه حلی بیابند که پیروان ادیان مختلف در جامعه متکثر هندوستان همزیستی مسالمت‌آمیزی کنار هم داشته باشند.

نخست وزیر هندوستان احزاب سیاسی تندگرا برای ایجاد فضای نفرت و خشونت که به حملات تروریستی، شورشهای دینی و تنشهای قومی منتهی شده را تقبیح کرد.

در ماههای اخیر تقریبا در هر گوشه از هندوستان موجی از خشونت مشاهده شده است. هندوها مسیحیان در شرق کشور را کشته، برخی شبه نظامیان به نام دین مقدس اسلام در چهار شهر بزرگ عملیات انفجاری انجام داده، تظاهرات کنندگان مسلمان در منطقه همالیایی کشمیر با پلیس درگیر شده و یک گروه جدایی طلب شهروندان شمال شرق هندوستان را مورد هدف قرار داده است.

این حملات از تنشهای دینی آغاز شد و به تدریج در سراسر هندوستان گسترش یافت ، درحالی هشدار دهنده است که هندوستان به دنبال گسترش اقتصاد، به ثابت کردن جای پای خود به عنوان یک قدرت جهانی است.

آمار تلفات اخیر در این درگیریها صدها نفر است، با نزدیک شدن انتخابات محلی، احزاب سیاسی مخالف دولت مانموهان سینگ نخست وزیر کشور را به پرداختن به امور بیهوده متهم کرده اند، آن هم درست درشرایطی که وضعیت کشور چون سوختن در آتش به نظر می رسد.

سینگ در سخنرانی روز دوشنبه هفته گذشته خود خونریزیهای اخیر را محکوم کرد و رهبران دینی و سیاسی را برای گسترش این خط نادرست میان جمعیت متکثر دینی و قومی هندوستان مورد انتقاد قرار داد.

بسیاری ممکن است این اظهارات را اشاره ای سرپوشیده به گروه افراط گرای هندوها " باجرانگ دال" تعبیر کنند، این گروه حملاتی را علیه مسیحیان آغاز کرده و از ماه آگوست تاکنون 32 کشته برجای گذاشتند. بسیاری از سیاستمداران، از جمله اعضای حزب سینگ خواستار ممنوعیت این گروه شده اند اما این اقدام می تواند رأی دهندگان تندروی هندو را در انتخابات منزوی کند، ازاین رو سینگ این پیشنهاد را به رسمیت نشمرد.