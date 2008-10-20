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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۴۸

ولید جنبلاط از امکان کمک نظامی ایران به ارتش لبنان استقبال کرد

رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان از موضوع امکان کمک نظامی و تسلیحاتی ایران به ارتش لبنان استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، ولید جنبلاط در حالی که طی دو روز گذشته بیروت را به مقصد قاهره برای برای رایزنی با مقامات مصری درباره اوضاع و تحولات لبنان ترک کرد، در سخنانی از امکان کمک تسلیحاتی ارتش لبنان از سوی ایران و مجهز کردن آن استقبال کرد.

رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان درعین حال تاکید کرد: از هر اقدامی که درجهت حمایت وکمک به ارتش لبنان باشد، حمایت می کند.

این در حالی است که اخیرا ولید جنبلاط درباره ارتباط با ایران گفت : ارتباط وی با ایران تاکنون قطع بود اما اگر ایران بخواهد در این زمینه کاری انجام دهد من آماده گفتگو با این کشور هستم.

کد مطلب 768451

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