هیچ درخواستی درباره گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا دریافت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر امروزدر نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سئوالی درباره تعداد سانتریفیوژهای فعال در تاسیسات اتمی کشورمان اظهار داشت: در حال حاضر هزاران سانتریفیوژ در این تاسیسات مشغول به کار است.

وی با تاکید مجدد بر بی فایده بودن پیگیری رویکردهای تقابل جویانه با ملت ایران در موضوع هسته ای اعلام کرد که رفتارهای تکراری با عناوین مختلف همچون چماق و هویج با ملت ایران اشتباه است و همانطور که در ضرب المثل گفته شده است آزموده را آزمودن خطاست!

قشقاوی همچنین از کشورهای اروپایی و غربی خواست تا در خصوص علت ایجاد انحراف در مسیر گفتگوهای سازنده هسته ای با کشورمان که با صدور قطعنامه شورای امنیت ایجاد شد توضیح بدهند.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی دیگر درواکنش به انتشار مجدد اخباری مبنی بر تسلیم درخواست آمریکا به ایران در خصوص گشایش دفتر حافظ منافع آن کشور در تهران تصریح کرد: هیچ درخواستی در این باره تا کنون دریافت نشده است.

وی همچنین در واکنش به تهدیدات ماههای اخیر رژیم صهیونیستی علیه کشورمان تاکید کرد ما این قبیل مباحث را کم ارزش تر از آن می بینیم که بخواهیم نسبت به آن حتی واکنش جدی نشان دهیم اما طبعا نیروهای دفاعی ایران برای پاسخگویی به هر گونه تهدید احتمالی از سوی هر کشوری آمادگی لازم را داشته و ما پاسخ هر تهدید حداقل را به صورت حداکثری خواهیم داد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.