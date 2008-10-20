به گزارش خبر گزاری مهر، مراسم مشترک دانش آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی به دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران عصر امروز با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دانشگاه امام علی(ع) برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران نواخته شد و فرمانده دانشگاه افسری امام علی(ع) به حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا خیر مقدم گفت.

سپس رهبر انقلاب اسلامی با حضور در یادمان شهدای 8 سال دفاع مقدس، برای علو درجات شهدا و ارواح طیبه آنان فاتحه قرائت کردند و از یگانهای حاضر در میدان سان دیدند.

حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا در این مراسم ، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را حصار و باورهای مستحکم کشور برشمردند و افزودند: ملت، پشتیبان نیروهای مسلح است و آنان را جزو لاینفک خود می داند.

رهبر انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح کشور را از اجزای بسیار مهم اقتدار ملی دانستند و خاطرنشان کردند: این "اقتدار و مظهر قدرت ملی"، زمانی اهمیت مضاعف پیدا می کند که نیروهای مسلح علاوه بر سلاح و توانایی دفاع از کشور، به نیروی ایمان و قدرت معنوی و روحی مجهز شوند و اکنون ایران اسلامی با داشتن جوانان مسلح و سربازان شجاع، رشید و مومن دارای اقتدار کم نظیری در جهان و سراسر تاریخ است.

فرمانده کل قوا افزودند: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ، فقط با قدرت سلاح، عظمت و ابهت خود را نشان نمی دهند بلکه اقتدار معنوی آنان به برکت صلابت ایمان، دفاع از ارزشهای اصیل توحیدی و انسانیت متجلی می شود.

حضرت آیت الله خامنه ای ،ارتش قدرتهای جهانی را وسیله زورگویی و فرونشاندن آتش حرص و طمع ابرقدرتها دانستند و خاطر نشان کردند: نیروهای مسلح ایران جان فدایان ارزشهای اسلامی هستند و برای تثبیت فضایل الهی و انسانی است که تمرین و مقاومت می کنند، در میدانها می ایستند و پیروزی قطعی و قاطع را به دست می آورند.

فرمانده معظم کل قوا با اشاره به پیروزی ایمان جوانان شجاع حزب الله لبنان در مقابل ارتش تا دندان مسلح رژیم صهیونیستی و اعتراف آنان به ذلت شکست افزودند: این پیروزی به معنی برتری و اقتدار معنوی بر قدرت های مادی است و جوانان عزیز ارتشی، سپاهی، بسیجی و نیروی انتظامی باید قدر امتیاز استثنایی ایمان و معنویت خود را بدانند.

حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا با اشاره به شجاعت، ایمان، صلابت و ایثار ملت در مقابل دشمنان و وادار کردن آنان به عقب نشینی خاطرنشان کردند: دشمنانی که در آغاز انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی تصور نمی کردند این ملت بتواند در مقابل طوفانهای مخالف آنان ایستادگی کند، اکنون با تجربه ای 30 ساله اعتراف می کنند ایران اسلامی و نیروهای مسلح آن، در قوی ترین موقعیت قرار دارد.

رهبر انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح کشور را به کسب فضایل بزرگ معنوی، فراگیری علوم، انضباط کامل، آمادگی دائمی و اخلاص در عمل توصیه کردند.

در این مراسم ، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن خیر مقدم به فرمانده کل قوا، در گزارشی به ارتقا سطح مولفه های رزمی یگانهای ارتش اشاره کرد و استحکام بنیه های اعتقادی نیروها، استفاده از راهبرد نوآوری و شکوفایی در تمامی زمینه ها، تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس با بهره گیری از تجربیات 8 سال دفاع مقدس را از برنامه های ارتش برشمرد.

همچنین فرمانده دانشگاه افسری امام علی(ع) سرتیپ دوم فتح الله رشیدزاده، گزارشی از پیشرفتهای نظامی و فعالیتهای علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه افسری در رسته های مختلف ارائه کردد.

در این مراسم تعدادی از افسران، اساتید، دانشجویان ممتاز و یکی از آزادگان و جانبازان ارتش و همسر سرهنگ شهید رمضانی، جوایز و هدایای خود را از دست حضرت آیت الله خامنه ای دریافت کردند و نمایندگان دانشجویان جدید نیز مفتخر به دریافت سردوشی شدند.

سپس نیروهای مسلح مستقر در میدان، رزمایش فدائیان ولایت را با عنوان "وحدت، مقاومت و عزت"، به نمایش گذاشتند و در پایان یگانهای حاضر به اجرای رژه پرداختند.