صادرات 210 میلیون دلاری آبزیان در سالجاری

وحید زارع ماهفروزی در گفتگو با مهر با اشاره به روز ملی صادرات گفت: پیش بینی می شود در سالجاری معادل 83 هزار تن آبزی به ارزش تقریبی 210 میلیون دلار صادر شود، ضمن اینکهامسال 70 درصد میگوهای پرورشی صادر خواهد شد.



رئیس سازمان شیلات ایران از فرآوری 10 تن خاویاردرسالجاری خبر داد و افزود: بخش عمده ای از خاویارهای فرآوری شده امسال صادر خواهد شد.

وی اظهارداشت: پیش بینی می شود امسال معادل 692 هزار تن انواع آبزی در کشور تولید شود که 456 هزار تن آن از طریق صید و 236 هزار تن آن نیز از طریق آبزی پروری تولید خواهد شد.

زارع تولید میگوی پرورشی در سال جاری را حدود 6 هزار تن و تولید انواع ماهیان پرورشی را 196 هزار تن برآورد کرد و افزود: در حال حاضر معادل 7 هزار و 500 مرکز پرورش ماهیان گرمابی و 1200 مرکز پرورش ماهیان سردآبی در کشور وجود دارد.