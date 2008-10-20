به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره تئاتر بانوان بعد از هفت دوره برگزاری در سطح کشور و به صورت سراسری این بار و در دوره هشتم خود در بخشهای گستردهتر و به صورت بینالمللی و در سطح کشورهای جهان اسلام و فارسی زبان برگزار میشود.
بخش تئاتر زنانه، تئاتر دخترانه و تئاتر مادرانه از جمله بخشهایی هستند که به جشنواره تئاتر بانوان افزوده شده و به اجرا درخواهند آمد. همچنین بخش نمایشنامه نویسی جشنواره هشتم نیز به صورت بینالمللی و در سطح کشورهای جهان اسلام و فارسی زبان برگزار میشود.
بخش پژوهش جشنواره نیز از دورههای گذشته گستردهتر خواهد بود. بخش مسابقه ایران همچون دورههای گذشته برگزار میشود و آثار خارجی شرکت کننده در جشنواره نیز در بخش مسابقه بینالملل با هم به رقابت خواهند پرداخت.
بخش سفارشی نیز از جمله بخشهای جدید جشنواره هشتم خواهد بود که موضوعات مدنظر بعد از سفارش و نوشته شدن توسط نمایشنامهنویسان مطرح تئاتر ایران به صورت نمایشنامهخوانی اجرا میشوند.
تنها نکته باقیمانده دبیری جشنواره است که در دوره هفتم برعهده مریم معترف بود. البته زمزمههایی از حضور اعظم بروجردی به عنوان دبیر جشنواره هشتم به گوش میرسد که هنوز وضعیت در این مورد قطعی نشده است.
هشتمین جشنواره تئاتر بانوان با حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تیرماه 88 در تهران برگزار میشود.
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