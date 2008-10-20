گردشگری یکی از شاخص های مهم در تعیین میزان رشد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار رحیم مشایی دردومین روز از اجلاس وزرای گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو که صبح امروز در هتل لاله برگزار شد ، گفت: ظرفیتهای بالقوه و بالفعل کشورهای عضو اکو از جهت برخورداری از تنوع فرهنگی و تاریخی این منطقه را به عنوان یکی از جذاب ترین مقاصد گردشگری دنیا قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه بهره برداری از این امکانات در راستای ایجاد رشد و پویایی جوامع محلی نیازمند برنامه ریزی شایسته است، گفت: امروز ما از سویی با تقاضای طبیعی افزایش تعاملات انسانها دردنیا مواجه هستیم که توسعه و پیشرفت در تکنولوژی و فناوری در اطلاعات و ارتباط با هم یک فرصت استثنایی را برای همایش انسانها در سراسر جهان پدید آورده است و تقاضای همکاریهای جهانی در بین ملتها نیز افزایش یافته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت: نقش و اهمیت صنعت گردشگری در تعاملات فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی و سیاسی در دنیای امروز به عنوان یکی از شاخص های مهم در تعیین میزان رشد اقتصادی، اجتماعی و حتی میزان توسعه یافتگی دولت و ملتها محسوب می شود.

مشایی با اشاره به اینکه انسانها امروز درک دیگری از خود و اطرافیان پیدا کرده اند، گفت: از سویی شاهد توسعه چنین معرفتی در بین انسانها هستیم که نیاز به همفکری ، تعامل ، همدلی و برنامه ریزی جامع و شایسته متناسب با این نیاز امروز پیش از هر زمان احساس می شود.

وی گفت: اما با وجود گسترش تعاملات انسانی شاهد تناقضی در جریان امروز جامعه جهانی هستیم البته هیچ تردیدی نیست که این فضای رو به توسعه تعاملات جهانی یقینا برای بهره مندی از همه ظرفیتها و استعدادها، نیازمند یک مدیریت مشترک است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی با تاکید بر اینکه مشارکت همه دولتها در این امر ضرورتی اجتناب ناپذیر است ، گفت: دولتها به تبع نزدیک شدن تمامی ملتها باید در ایجاد روابط نزدیک با یکدیگر ارتباط داشته باشند .

مشایی افزود: در واقع در جریان فرایند همبستگی بین انسانها، مدیریت مدعی جهانی امروز را بر نمی تابد که شایستگی های لازم را در مدیریت جهانی داشته باشند.

وی ادامه داد: با توجه به وجود چالشها و فاصله های موجود در جهان اگر دولتها و ملتها هر چه زودتر برای یک بازنگری عمیق در رفتار جهانی خود اقدام نکنند و اگر در مسیر تجدید نظر در نگرشهای مدیریت جهانی نباشند با چالشهای بزرگتری مواجه خواهیم شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی با اشاره به اینکه کشورهای عضو اکو فرصت همایش و همفکری در کنار هم را دارند ، گفت: باید از ظرفیتهای جهانی با نگرش ظرفیتهای محلی بهره لازم را ببریم و کشورهای اکو نیز با توجه به سابقه تاریخی خود باید گسست های موجود را از بین ببرند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه گردشگری به عنوان عاملی موثر و تعیین کننده می تواند نقش آفرینی عمیقی را بر جای بگذارد، ادامه داد: امروزه گردشگری می تواند وسیله ای برای تعامل مشترک سیاسی دولتها باشد و مدیران اکو نیز می توانند از این عرصه برای گسترش تعاملات بهره ببرند.

وی افزود: گردشگری علاوه بر تعامل بین دولتها ، نقش بزرگی در جهت ایجاد ارتباط و رویارویی بین مردم و ملتها دارد که این رابطه امروز مهمتر از روابط بین دولتها است که آینده به آن صحه می گذارد.