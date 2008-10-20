روسیه در حال مدرن کردن ارتش خود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، در این تمرین نظامی بزرگ که "ثبات 2008 " نام داشت و بیش از ده ها هزار نیرو، هزارن خودروی نظامی و جنگنده در آن حضور داشتند در 11 منطقه مرزی روسیه انجام گرفت که بزرگترین تمرین نظامی روسیه از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا کنون محسوب می شود.

در این تمرین نظامی سه موشک قاره پیمای بالستیک شلیک شد که هرکدام از آنها توانایی حمل چندین کلاهک هسته ای را داشتند. شلیک این موشکها اشاره ای روشن بود از اینکه روسیه در افزایش توان نظامی خود تصمیمی جدی دارد. یکی از این موشکهای آزمایش شده بردی بیش از هفت هزار و 100 مایل داشت که به روسیه این امکان را می دهد ادعا کند که در این زمینه به رکوردی جدید دست یافته است.

نیویورک تایمز در ادامه مطلب خود نوشت : اگر چنین تصویری از روسیه درست باشد آنگاه پاسخ آمریکا به آن چه خواهد بود؟

زمانی که از "رابرت گیتس" وزیر دفاع و "مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره خیزش مجدد نظامی روسیه سوال می شود آنها همانند افرادی که سالها در این باره تحقیق کرده اند پاسخ داده و می گویند: روسیه در زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسین به دلیل کاهش بودجه نظامی خود به رتبه سوم استاندارد جهانی سقوط کرد. اما مقامات جدید روسیه در تلاش هستتند تا ارتشی را که بتواند منافع این کشور را حفظ کند ایجاد کند.

برهمین اساس ارتش روسیه برنامه هایی را برای خرید تسلیحات مدرن، افزایش سطح آموزش نظامیان و همچینین بهبود وضعیت سلامت و بهداشت نیروهای مسلح و برخی برنامه های دیگر دارد و در این میان منتظر آن نمی ماند تا آمریکا این حرکت کرملین را ارزیابی کند.

به نوشته این روزنامه هر چند مدرن شدن ارتش روسیه نگرانیهایی را برای آمریکا فراهم می کند اما این مسئله نباید موجب آن شود که این دو کشور همکاری خود در مسائل مشترک از قبیل مبارزه با تروریسم و یا منع تکثیر سلاح های هسته ای را پایان دهند.

نیویورک تایمز در پایان نوشت : سخنرانی "دیمیتری مدودف" رئیس جمهور روسیه که سه هفته قبل انجام گرفت و در آن موضوع مدرن شدن ارتش روسیه و افزایش بودجه نظامی این کشور به بیشترین میزان ممکن از زمان فروپاشی شوروی مطرح شد نیز گواهی است بر تصمیم قطعی روسیه برای افزایش توان نظامی خود و نیاز روسیه برای افزایش توان خود زمانی نظر کرملین را جلب کرد که در جنگ با گرجستان برخی از فرماندهان ارتش روسیه مدعی وجود کمبودهایی در ارتش شده بودند.