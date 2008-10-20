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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۹

نخستین جشنواره فیلم کوتاه "مهران" در ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: نخستین جشنواره فیلم کوتاه" مهران" صبح امروز در ایلام آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر حوزه فرهنگی استان ایلام در حاشیه این چشنواره گفت: این جشنواره به مدت دو روز در شهر ایلام برگزار می شود.

محمد کرم الهی افزود: این جشنواره با موضوع مهران و دفاع مقدس در سه بخش امید، اندیشه و دفاع مقدس برگزار می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه مهمترین هدف از برگزاری این جشنواره بازگویی دوران دفاع مقدس است، خاطر نشان کرد: 24 فیلم کوتاه به این جشنواره راه یافته اند که در پایان و پس از بررسیهای لازم فیلمهای برتر انتخاب می شوند.

کرم الهی یادآور شد: این جشنواره برای اولین بار در استان ایلام و با همکاری حوزه هنری و اداره حفظ آثار دفاع مقدس برگزار می شود.

کد مطلب 768481

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